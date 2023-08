Handball: MT Melsungen gewinnt Test in Logrono gegen Benfica Lissabon 38:32

Von: Björn Mahr

Hat noch einige Arbeit mit dem MT-Team vor sich: Trainer Roberto Garcia Parrondo (vorn rechts, hier beim Test vor einer Woche in Minden). Links neben ihm: Neuzugang Erik Balenciaga. Im Hintergrund: Dimitri Ignatow. ARCHI © Alibek Käsler

Die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen treten nach einem Testspielsieg gegen Benfica Lissabon im Trainingslager heute bei Bidasoa0 Irun an. Unklar ist indes noch, ob die MT noch einen Spieler verpflichtet.

Kassel – Handball-Bundesligist MT Melsungen ist beim Trainingslager im spanischen Logrono auf die Zielgerade eingebogen. Nach dem zweiten Turnierspiel gestern gegen den portugiesischen Topklub Benfica Lissabon wartet nur noch ein freundschaftlicher Vergleich heute Abend bei Bidasoa Irun.

Gegen Lissabon setzte sich die MT 38:32 (19:15) durch. Am treffsichersten waren bei den Nordhessen Elvar Örn Jonsson (8), Dimitri Ignatow (6), Ivan Martinovic (5), Domagoj Pavlovic (4) und der brasilianische Kreisläufer Rogerio Moraes (4), der 2022 von Benfica zu den Melsungern gewechselt war.

Ungeachtet der Tests in dieser Woche stellt sich weiter die Frage, ob die MT personell noch einmal nachlegt. Nachdem zunächst Andre Gomes (nach Al-Safa/Saudi-Arabien) und dann Ex-Kapitän Kai Häfner (Stuttgart) den Klub verlassen haben, besteht der Kader aktuell aus 15 Profis. 16 Akteure dürfen bei einer Bundesliga-Partie auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. „Wir schauen uns um, was möglich ist. Es muss aber auch Sinn ergeben“, sagt Sportdirektor Michael Allendorf.

Nach Informationen dieser Zeitung soll der tunesische Spielmacher Mohamed Amine Darmoul, der bislang ab der Saison 2024/25 zur MT kommen soll, schon eher vom Erstliga-Absteiger GWD Minden losgeeist werden. Sollten sich die Melsunger aber nicht mit den Verantwortlichen der Ostwestfalen einig werden, dann müssten sich die Melsunger um einen anderen Rückraummann bemühen. Nicht ausgeschlossen, dass MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo auf dem spanischen Markt nach einer potenziellen Verstärkung Ausschau hält. Im vergangenen Jahr war er bereits in Spaniens höchster Klasse fündig geworden und hatte sich für eine Saison mit den Mittelmännern Agustin Casado (jetzt Telekom Veszprem/Ungarn) und Aidenas Malasinskas (jetzt HC Buzau/Rumänien) verstärkt.

Nach der ersten Testspiel-Niederlage ist davon auszugehen, dass Parrondo auf eine weitere Verstärkung drängen wird. Am Donnerstag hatten die Melsunger zum Auftakt des Turniers 29:30 (14:16) gegen Gastgeber Ciudad Logrono verloren.

„Man verliert nie gern. Es war aber dennoch ein sehr guter Test“, sagt Sportdirektor Allendorf. Die Melsunger bekamen klar ihre Schwächen aufgezeigt. So ließen die Nordhessen trotz der dynamischen Spielweise des früheren Logrono-Mittelmanns Erik Balenciaga speziell in der ersten Hälfte viele Chancen ungenutzt. Wobei auch der gegnerische Torwart einige Würfe der Gäste gekonnt entschärfte. Zudem fehlte dem Bundesligisten, bei dem der ungarische Neuzugang Adrian Sipos in der Deckung einige Akzente setzte, teilweise der Zugriff in der Abwehr. „Die Mannschaft hatte allerdings zuvor auch hart in dieser Woche trainiert“, fügte Allendorf hinzu.

Für Balenciaga war es kein normales Spiel. „Es war schon sehr speziell. Ich hatte hier drei wundervolle Jahre“, erklärte der 30-Jährige. „Logrono ist mit großem Enthusiasmus ins Spiel gestartet. Und dadurch haben sie während der gesamten Partie vorn gelegen.“

Bei den Melsungern war der zuletzt angeschlagene Kroate Domagoj Pavlovic wieder voll einsatzbereit. Bei Landsmann und Linksaußen David Mandic (Blessur) reichte es nur für einen Kurzeinsatz. Die Treffer für die MT verteilten sich auf Kapitän Timo Kastening (8/7), Dainis Kristopans (4), Balenciaga (4), Elvar Örn Jonsson (3), Dimitri Ignatow (3), Mandic (2), Manuel Hörr (2), Ivan Martinovic (1), Moraes (1) und Julius Kühn (1). (Björn Mahr)