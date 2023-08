MT Melsungen: Häfner vor dem Absprung?

Von: Frank Ziemke

Kai Häfner Vor dem Absprung? © Fischer, Andreas

Timo Kastening ist neuer Kapitän, Vorgänger Kai Häfner eventuell bald nicht mehr da - die Entwicklungen bei der MT Melsungen

Die Nachricht, die sich am Montag verbreitete, ließ aufhorchen. Timo Kastening ist neuer Kapitän des Handball-Bundesligisten MT Melsungen. Der Rechtsaußen wurde von der sportlichen Leitung um Trainer Roberto Garcia Parrondo und in Absprache mit dem Team bestimmt. Es könnte ein Wechsel mit Folgen werden.

In der Kapitäns-Personalie steckt schließlich auch eine zweite: Kastening löst Kai Häfner ab. Der 34-Jährige hatte das Amt zwei Jahre lang inne. Die Stellung des rechten Rückraum-Akteurs, ebenfalls Nationspieler, ist ohnehin geschwächt. Mit Neuzugang Dainis Kristopans und Ivan Martinovic spielen zwei weitere mutmaßliche Leistungsträger auf seiner Position. Auch mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land könnte sich daraus für Häfner eine schwierige Situation entwickeln. Dann, wenn er nicht genügend Spielminuten bekommt, um sich zu empfehlen.

Seit Längerem gibt es deshalb auch immer wieder Abwanderungsgerüchte, die sich gestern endgültig verdichteten. Ligakonkurrent Stuttgart dürfte erster Ansprechpartner werden.

Einige Medien werten die Weitergabe der Binde jedenfalls als Schlag für Häfner. So schreibt das Onlineportal Sport 1: „Sicher ist: Für Häfner wird die Luft in Melsungen dünner.“ 2019 war der Halbrechte aus Hannover zur MT gewechselt. Sein Vertrag läuft bis Ende der Saison, soll aber wohl eine Option bis 2005 beinhalten. In den ersten beiden Tests hatte Häfner wenig Einsatszeit erhalten.

Unabhängig von der Zukunft Häfners gilt natürlich: Kastenings Wahl wird auf viel Wohlwollen stoßen. Der 28-jährige Nationalspieler ist ein absoluter Sympathieträger, beliebt und anerkannt bei Fans wie Mitspielern. Einer, der Kassel und Nordhessen angenommen hat. Der zuverlässig seine Tore wirft – auch wenn ihn ein Kreuzbandriss im April letzten Jahres zwischenzeitlich stoppte. Es passt also, wenn Sportdirektor Michael Allendorf in der Pressemitteilung so zitiert wird: „Timo ist ein absoluter Teamplayer – auf wie neben dem Spielfeld.“

Am heutigen Mittwoch bestreiten die Melsunger ihren dritten Test. Um 17 Uhr tritt der Bundesligist unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Klassenkameraden Gummersbach an, trifft dann also auf den früheren Melsunger Ole Pregler. Der 21-Jährige wurde kürzlich mit der U21-Nationalmannschaft Weltmeister. Die Gastgeber lagen in der letzten Saison als Tabellenzehnter einen Platz und einen Punkt hinter den Nordhessen.