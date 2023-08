MT Melsungen: Härtetest und ein Berliner Abend auf dem Messegelände

Von: Björn Mahr

Teilen

In neuer Rolle: Melsungens Elvar Örn Jonsson (links, hier gegen den Erlanger Christoph Steinert). © Dieter Schachtschneider

Die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen empfangen eine Woche vor Saisonstart heute den Liga-Konkurrenten Füchse Berlin zur Generalprobe.

Kassel - Der Countdown läuft. Neun Tage noch – dann beginnt für den Handball-Bundesligisten MT Melsungen die Saison 2023/24. Auftaktgegner am Sonntag, 27. August, in der Kasseler Rothenbach-Halle ist Frisch Auf Göppingen. Bereits heute unterzieht sich das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo einem letzten Härtetest. Ab 18 Uhr empfangen die Nordhessen ebenfalls in der Rothenbach-Halle den Europapokalsieger Füchse Berlin. An einem Abend, der auf dem Messegelände sehr Berlin-geprägt ist. Denn unmittelbar nach Abpfiff tritt am anderen Ende die Band SDP auf, deren Wurzeln in Spandau liegen.

Wegen des Konzertes ist die Ringstraße um das Areal herum für den Verkehr gesperrt. Genutzt werden können unter anderem die beiden Parkplätze, die die Fans von der Autobahn kommend erreichen. Ein Besuch der Begegnung lohnt sich schon deshalb, weil die Zuschauer ausreichend Gelegenheit bekommen, Autogramme zu ergattern. Auch für Selfies stehen die Profis zur Verfügung. Vor dem Anwurf wird Hallensprecher Bernd Kaiser dem Publikum den MT-Kader kurz vorstellen. Nach dem Verlust von Kai Häfner (nach Stuttgart) und Andre Gomes (Al-Safa/Saudi-Arabien) umfasst das Aufgebot 15 Akteure. Hinzu kommt das eine oder andere Talent: Beim Trainingslager in Logrono sammelten Tom Wolf und Manuel Hörr weitere Erfahrungen bei den Profis.

Eine Nachverpflichtung ist bislang noch nicht unter Dach und Fach. Als Kandidat wird nach wie vor Mittelmann Mohamed Amine Darmoul gehandelt – der Tunesier, der spätestens ab dem nächsten Sommer sicher für die MT auflaufen soll, besitzt noch einen Vertrag beim Erstliga-Absteiger GWD Minden.

Für den Posten des Regisseurs stehen den Melsungern zurzeit Erik Balenciaga, neben Dainis Kristopans und Adrian Sipos einer von drei Neuzugängen, sowie der Kroate Domagoj Pavlovic zur Verfügung. Der bislang auf der Mitte eingesetzte Elvar Örn Jonsson teilt sich nun den Job mit dem deutschen Nationalspieler Julius Kühn im linken Rückraum. Der Isländer kann der Aufgabe durchaus Positives abgewinnen: „Sie gefällt mir. Die Rolle gibt mir mehr Freiheit, mich auf den Torabschluss zu konzentrieren statt auf die Taktik.“ In den beiden letzten Tests in Spanien gegen den portugiesischen Klub Benfica Lissabon und gegen Bidasoa Irun war Jonsson jeweils bester Schütze der MT.

Hintergrund Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss heute nicht nur ohne den langzeitverletzten deutschen Nationalspieler Paul Drux (OP wegen Achillessehnenriss) in Kassel antreten. Seit Mitte dieser Woche steht auch fest, dass der russische Torwart Viktor Kireev eine Zwangspause einlegen muss. Es passierte am Dienstagabend beim Testspiel gegen den Kooperationspartner VfL Potsdam. In der zweiten Hälfte verletzte sich der 36-Jährige laut einer Pressemitteilung der Füchse bei einer Parade an der rechten Hand. Es ist nicht einmal klar, ob Kireev im ersten Punktspiel der Hauptstädter am 28. August gegen den SC DHfK Leipzig mitwirken kann.

Das Duell gegen die Berliner ist während dieser Saison-Vorbereitung erst das zweite Kräftemessen gegen einen Klassenkameraden. Beim VfL Gummersbach hatten die Nordhessen Anfang des Monates unter Ausschluss der Öffentlichkeit 31:30 gewonnen. Die Füchse sind ein härterer Prüfstein. „Es ist wichtig zu sehen, wie wir gegen Spitzenteams spielen, das wird ein guter Test für uns sein“, erklärt Rechtshänder Jonsson.

Die Füchse reisen nicht nur mit den spielstarken Fabian Wiede und Mathias Gidsel, sondern auch mit einigen Talenten an, die Anfang Juli Deutschland zur U21-Weltmeisterschaft führten: von Nils Lichtlein über Max Beneke bis hin zu Tim Freihöfer. Für sie gibt es heute ein Wiedersehen mit Carsten Lichtlein. Denn der Onkel von Nils Lichtlein ist bei der MT und bei der Junioren-Auswahl als Torwarttrainer tätig. (Björn Mahr)