Mehr als Lemkes Abschied: MT-Handballer heute im letzten Saison-Heimspiel gegen Hamm

Da hielten sie noch gemeinsam die Melsunger Abwehr zusammen: Finn Lemke (links) und Julius Kühn (rechts, hier gegen den früheren Mindener Lucas Meister). Heute beendet Lemke offiziell seine Karriere.

Fünf Spieler der MT Melsungen werden nach dem letzten Saison-Heimspiel gegen Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen (Mittwoch, 7. Juni, 19.05 Uhr) verabschiedet.

Nach dem letzten Saison-Heimspiel heute ab 19.05 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen das abgeschlagene Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen werden Sportdirektor Michael Allendorf und Handball-Bundesligist MT Melsungen fünf Spieler verabschieden. Neben Gleb Kalarash, Aidenas Malasinskas, Agustin Casado und Ersatztorwart Erik Ullrich wird auch ein Mann Beifall bekommen, der schon seit mehr als eineinhalb Jahren kein Spiel mehr bestritten hat.

Der langjährige Abwehrchef Finn Lemke hat bereits offiziell seine Karriere für beendet erklärt.

„Was Finn für diesen Sport geleistet hat, da kann man nur den Hut ziehen. Schade, dass seine Laufbahn so zu Ende geht“, sagt Julius Kühn. Der Melsunger Rückraumschütze kam genauso wie der 2,10-m-Hüne 2017 zur MT. Im Januar 2016 gehörten sie zu den deutschen EM-Helden in Krakau. „Wir haben viel zusammen erlebt und nach wie vor einen guten privaten Kontakt“, ergänzt Kühn. Daran wird sich auch künftig nichts ändern, weil Lemke dem Klub in anderen Funktionen erhalten bleibt. Der 31-Jährige unterstützt nicht nur diverse Projekte der MT, sondern engagiert sich auch in der Nachwuchsarbeit.

Theoretisch könnten die Melsunger noch den sechsten Platz erreichen

Die heutige Begegnung ist aber auch aus sportlicher Sicht interessant. Denn theoretisch können die Melsunger noch den sechsten Platz erreichen, der nach dem Europapokalsieg der Füchse Berlin Ende Mai für die Teilnahme an der European League berechtigt. „Ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht auf die Tabelle schauen würde“, erklärt Kühn. Nach dem 27:25-Derbyerfolg am Sonntag bei der HSG Wetzlar ist die MT auf den achten Rang vorgerückt.

Die besseren Chancen, die Runde auf Position sechs zu beenden, haben allerdings der HSV Hamburg (6.) und die TSV Hannover-Burgdorf (7.), die die bessere Tordifferenz vorweisen können und schon zwei Pluspunkte mehr auf dem Konto haben als die Nordhessen. Zudem empfangen die Hamburger am kommenden Sonntag die MT zum letzten Saisonspiel. „Wenn wir noch eine Chance bekommen sollten, dann müssen wir bereit sein“, betont Kühn. „Wir wissen, dass in der Bundesliga einiges passieren kann.“

Die Aufgabe ist nicht zu unterschätzen

Davon können die Melsunger selbst ein Lied singen, denn sie haben schon einige Punkte leichtfertig hergeschenkt. Und die heutige Aufgabe ist nicht zu unterschätzen. Zwar stehen die Hammer bereits als Absteiger fest, in der Winter-Vorbereitung brachten sie aber bei einem Benefizspiel in Lohfelden der MT eine unerwartete 28:36-Packung bei.

„Auch wenn es nur ein Test war: So darf es nicht sein. Ich habe das Spiel noch im Hinterkopf“, stellt Kühn fest. „Hamm kann uns gefährlich werden. Die werden ihren letzten Spiele richtig genießen wollen.“

Im Hinspiel bei den Westfalen gelang es der MT aber, einen 32:21-Kantersieg zu landen. Überragender Spieler damals: der Portugiese Andre Gomes mit acht – teilweise spektakulären – Treffern.

Karten gibt es noch an der Tageskasse

Vielleicht bestätigt Kühn heute Abend seinen Aufwärtstrend. Zuletzt kam er immer öfter auch im Angriff wieder zur Geltung und erzielte sehenswerte Tore. In der Sommerpause werden beim 30-Jährigen, der wegen eines Knöchelbruchs in der Hinrunde lange ausgefallen war, noch Schrauben im Sprunggelenk entfernt.

„Mein Ziel ist es, mich wieder in richtig gute Verfassung zu bringen“, sagt Kühn. Wenn der Nationalspieler noch stabiler in seinen Leistungen wird, kann er auch ein heißer Kandidat für die Heim-Europameisterschaft im Januar werden. Die nächsten Wochen werden für ihn ohnehin spannend. Er und seine Frau erwarten im Sommer ihr zweites Kind.

Hinweis: Karten für das Heimspiel gibt es noch an der ab 17.30 Uhr geöffneten Tageskasse. (Björn Mahr)