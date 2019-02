Nicht clever genug: MT Melsungen verliert deutlich in Magdeburg

Das erste Spiel nach sechswöchiger Pause brachte der MT Melsungen eine Niederlage ein. Auch wegen fehlender Abgezocktheit gab es beim SC Magdeburg eine deutliche 24:32 (14:15)-Abfuhr.

Dabei mussten die Melsunger kurzfristig einen weiteren schmerzhaften Ausfall verkraften. Finn Lemke, ein Ex-Magdeburger, fällt wegen Schulterbeschwerden zwei Wochen aus, der Kapitän drückte seiner Mannschaft aber von der Tribüne aus die Daumen. „Ein, zwei Wochen wird Finn pausieren“, erklärte Co-Trainer Arjan Haenen vor dem Anwurf. Zur Partie in Göppingen könnte der Hüne wieder an Bord sein.

So führte Rechtsaußen Tobias Reichmann als Lemke-Vertreter diesmal das Melsunger Rumpfteam vor 6600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena auf das Feld. Für den verletzten Michael Allendorf rückte der jungen Fin Backs, der ein Zweitspielrecht für Zweitligist Rimpar besitzt, in den MT-Kader.

Wenn die MT in dieser Phase etwas cleverer agiert hätte, wäre ein kleiner Vorsprung möglich gewesen. Stattdessen traf aber Nationalspieler Matthias Musche auf der Gegenseite zum 9:8 und zum 10:8 (19.). So entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich beide Teams nach der mehrwöchigen Wettkampfpause noch schwer taten. Beim SCM traf vor allem Michael Damgaard fast wie er wollte – praktisch das Pendant zu seinem starken dänischen Landsmann Mikkelsen auf Melsunger Seite.

Ein Remis zur Pause wäre möglich gewesen – allerdings vergab der Gast zu viele freie Bälle. Der Beginn der zweiten Hälfte wies deutliche Parallelen zum ersten Durchgang auf, denn die MT war erneut nicht direkt auf Betriebstemperatur. Reichmann machte in einigen Situationen einen unglücklichen Eindruck. So wuchs der Rückstand der Gäste schnell auf 15:19 an.

An einem sehr guten Tag hätte Melsungen den SCM dennoch mehr in die Bredouille bringen können. Einen solchen Tag erwischte das Team aber nicht: zu viele unnötige Aussetzer hatte die MT, nicht clever und diszipliniert genug war die Truppe. Auch die Leistung der beiden Torleute Nebojsa Simic und Johan Sjöstrand war nur durchschnittlich – 16:22 (44.). Grimm nahm früh die zweite und die dritte Auszeit – doch es gelang der MT nicht mehr, unter den Augen der 50 mitgereisten Anhänger den nötigen Schwung aufzunehmen. Der lange verletzungsbedingt fehlende Timm Schneider entlastete zumindest Danner am Kreis. Die Deckung der Magdeburger aber ließ sich immer weniger überlisten. Die Außen Yves Kunkel, Dimitri Ignatow und Backs kamen auch selten in Wurfpositionen. So war nach dem 26:19 des Top-Torjägers Musche die Begegnung praktisch entschieden.

