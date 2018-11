MT Melsungen: Handball-Bundesligist vor harter Woche

Die Handballer der MT Melsungen steht eine harte Woche bevor: drei Spiele in acht Tagen. Dabei hat Trainer Heiko Grimm einige personelle Probleme.

Das vergangene Wochenende hatten die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen zur freien Verfügung. Chefcoach Heiko Grimm hatte eine für Samstag geplante Übungseinheit des Teams kurzfristig gestrichen. Klar, durch die Ausfälle von Julius Kühn, Michael Müller und Timm Schneider gilt es, die Belastung für den Rest der Mannschaft in diesen Tagen nicht zu hoch zu schrauben. Zudem geht es in den nächsten zehn Tagen Schlag auf Schlag.

+ Fällt weiterhin aus: Timm Schneider. © Andreas Fischer

Grimm hätte sich gewünscht, dass seine Mannschaft gut gestärkt in die Vorbereitung auf das Heimspiel am Donnerstag ab 19 Uhr (Rothenbach-Halle Kassel) gegen den HC Erlangen einsteigt. Doch dann erreichten den Trainer einen Tag nach seinem 41. Geburtstag zwei Hiobsbotschaften. So muss Sorgenkind Schneider wegen einer Sehnenentzündung in den nächsten zwei Wochen im wahrsten Sinne des Wortes die Füße still halten. Noch dazu meldete sich Spielmacher Lasse Mikkelsen (Probleme im Hüftbeuger) für das Training am Montag ab.

„Wir müssen jetzt eine gute Balance finden“, sagt Grimm. Sein Team muss „im Rhythmus bleiben“, soll aber auch genügend Zeit zur Regeneration bekommen. Innerhalb von acht Tagen stehen drei wichtige Spiele für die Nordhessen auf dem Programm: Nach der Partie gegen Erlangen gastieren die Melsunger am Dienstag, 27. November, zum Pokal-Schlager beim THW Kiel. Nur 48 Stunden später tritt die MT bereits beim TVB Stuttgart an. Um die Strapazen so gering wie möglich zu halten, wird die Mannschaft von Trainer Grimm am nächsten Mittwoch sogar von Hamburg aus in die schwäbische Metropole fliegen. „Wir sind jetzt fast zwei Wochen ununterbrochen zusammen“, betont Co-Trainer Arjan Haenen. Der Blick der Melsunger ist jedoch nur auf die Begegnung mit dem Gast aus Franken gerichtet. „Wir sind zuletzt gut damit gefahren, dass wir uns nur mit der nächsten Aufgabe beschäftigt haben“, erklärt Kapitän Finn Lemke. Und Haenen ergänzt: „Das Spiel gegen Erlangen wird richtig schwer.“

+ Warnt vor Erlangen: Arjan Haenen. © Andreas Fischer

Seit dem 26:24-Sieg am vergangenen Donnerstag in Berlin zog der Kartenverkauf bei der MT noch einmal an. Bislang wurden 3300 Tickets für das Erlangen-Spiel abgesetzt. „Wir brauchen die Unterstützung von den Rängen. Gegen Erlangen kann es durchaus sein, dass wir über den Kampf ins Spiel finden müssen“, sagt Grimm.

Für die weiteren Heimspiele der Melsunger in diesem Kalenderjahr sind keine Karten mehr erhältlich. Sowohl die Partie gegen Meister SG Flensburg-Handewitt (6. Dezember) als auch das Hessenderby gegen die HSG Wetzlar (27. Dezember) sind ausverkauft. „Wir spielen zurzeit guten Handball“, stellt Arjan Haenen fest, „es ist schön, dass unsere Zuschauer dies anerkennen, wie wir arbeiten.“