MT Melsungen im Pokal ungefährdet

Melsunger Handballer schlagen Rimpar 31:24

Kassel – Handball-Bundesligist MT Melsungen hat die erste Aufgabe beim Pokal-Auftaktturnier in Nieder-Roden bravourös gelöst. Gegen den Zweitligisten DJK Rimpar Wölfe setzte sich die MT am Samstagnachmittag verdient mit 31:24 (17:10) durch. Der Finalgegner (Sonntag, 15 Uhr) bei dieser Erstrunden-Veranstaltung wird erst am Abend ermittelt.