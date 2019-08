Pokal: MT Melsungen muss im Achtelfinale nach Leipzig

Flensburg gewinnt im Supercup gegen Kiel nach Siebenmeterwerfen

+ Die MT gastiert im Achtelfinale in Sachsen.

Handball-Bundesligist MT Melsungen tritt im Achtelfinale des DHB-Pokals beim SC DHfK Leipzig an. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im ISS Dome in Düsseldorf, wo der Pixum-Supercup zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel ausgetragen wurde.