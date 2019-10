MT Melsungen empfängt im Pokal-Viertelfinale die Füchse Berlin

Handball-Bundesligist darf sich auf Wiedersehen mit Michael Müller freuen

+ © Andreas Fischer Heiko Grimm trifft mit der MT auf Berlin. © Andreas Fischer

Kassel – Die Handball-Fans der MT Melsungen dürfen sich freuen: Im Pokal-Viertelfinale am 3. oder 4. Dezember bestreitet das Bundesliga-Team von Trainer Heiko Grimm ein Heimspiel. Gegner sind die Füchse Berlin. Das ergab die Auslosung im Anschluss an den überraschenden 26:20-Pokalerfolg der TSV Hannover-Burgdorf in Flensburg.