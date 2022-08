MT Melsungen gewinnt Test gegen den VfL Gummersbach 38:34

Von: Björn Mahr

Test in Kassel: Die MT Melsungen spielte am Samstagnachmittag gegen den VfL Gummersbach. © Björn Mahr

Die Handballer der MT Melsungen haben zwei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt ein Testspiel gegen den VfL Gummersbach vor 750 Zuschauern klar gewonnen.

Kassel – Testspiel Nummer fünf, Sieg Nummer fünf: Handball-Bundesligist MT Melsungen behält seine weiße Weste in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23. Gegen den VfL Gummersbach gab es ein 38:34 (18:15).

Es war das erste Testspiel während der Vorbereitung, das in Kassel ausgetragen wurde. Dort, wo bislang die Stehplatztribüne stand, sind nun weitere Sitzplätze entstanden. 4500 Besucher fasst die Rothenbach-Halle. 750 Zuschauer kamen am Samstagnachmittag, um sich ein Bild vom neuformierten MT-Team ein Bild zu machen.

Die erste Hälfte ließ sich einfach zusammenfassen: In der Anfangsphase und den Schlussminuten war die MT um Kapitän Kai Häfner das bessere Team. Dazwischen machte der Erstliga-Rückkehrer aus dem Oberbergischen den stärkeren Eindruck.

Melsungen lag zwar in der Anfangsphase durch Agustin Casado und Julius Kuhn (2) 1:0, 2:1 und 3:2 vorn. Aber dann leisteten sich die Gastgeber doch einige technische Fehler und Fehlwürfe. Zwei Wochen vor dem ersten Punktspiel bei den Rhein-Neckar Löwen lief es im Angriff nicht rund. In der neunten Minute führte der VfL, bei dem Schlussmann Tibor Ivanisevic einige gute Paraden zeigte, 7:4.

Nach gut 20 Minuten bekamen die Hausherren, bei denen der leicht angeschlagene Gleb Kalarash (ausgekugelter Finger) geschont wurde, die Begegnung wieder besser in den Griff: Häfner und Julian Fuchs verkürzten auf 9:10, kurz darauf machten David Mandic, Rogerio Moraes und Andre Gomes aus einem 11:13 ein 15:13. Auch das letzte Tor im ersten Abschnitt warf ein Melsunger: Ivan Martinovic gelang im Anschluss an eine Parade des sich deutlich steigernden Adam Morawski das 18:15.

Sollten es wieder so viele Treffer werden wie beim Sparkassencup eine Woche zuvor in Gensungen? Da setzten sich die Melsunger mit 35:34 gegen die Gummersbacher durch. Morawski hatte definitiv etwas dagegen, der mittlerweile glänzend hielt. Im Angriff sorgten Casado und Dimitri Ignatow für einen 24:18-Zwischenstand. Und es wurde noch deutlicher. Mit zwei Siebenmeter-Treffern in Folge stellte Martinovic auf 29:22. Kühn und Gomes erhöhten auf 30:22, weil der eingewechselte Schlussmann Nebojsa Simic da anknüpfte, wo Morawski aufgehört hatte.

Zwar war nach dem 32:23 von Moraes noch eine Viertelstunde zu gehen, es war aber längst klar, wer die von Zeitstrafen geprägte Partie für sich entscheiden würde. In der Schlussphase kassierte das Team von MT-Coach Roberto Garcia Parrondo noch einige Gegentreffer. Das war aber angesichts der klaren Führung leicht zu verschmerzen.

Am kommenden Mittwoch bricht die MT ins Trainingslager nach Straßburg/Frankreich auf. Dort nimmt das Team am kommenden Wochenende an einem stark besetzten Turnier teil.

MT: Morawski, Simic - Kühn 5, Malasinskas 3, Casado 3, Ignatow 3, Moraes 6, Beekmann, Ohl, Drosten 2, Arnarsson 2, Waldgenbach, Gomes 4, Häfner 3, Fuchs 1, Martinovic 5/4, Mandic 2. (Björn Mahr)