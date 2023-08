MT Melsungen im Trainingslager in Logrono: Erik Balenciaga zurück an der alten Wirkungsstätte

Von: Björn Mahr

Gut gelaunt beim Training in der Halle in Logrono: (von links) Rogerio Moraes, Timo Kastening und Erik Balenciaga. © Selina Rieger/MT

Nach den ersten Übungseinheiten im Trainingslager im spanischen Logrono warten auf die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen drei weitere Tests

Der kleinste und der größte Bundesliga-Handballer in einem Zimmer – geht nicht? Geht doch. Bei der MT Melsungen teilen sich zwei Neuzugänge beim Trainingslager im spanischen Logrono ein Zimmer: der 2,15 m große Lette Dainis Kristopans und der 47 Zentimeter kleinere Spanier Erik Balenciaga.

Bis zum kommenden Sonntag stimmen sich die Nordhessen mit Trainer Roberto Garcia Parrondo in Logrono auf die am 27. August mit einem Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen beginnende Bundesliga-Saison ein.

Am Montag um 10 Uhr begann die Trainingsarbeit – teilweise im Fitnessraum, teilweise in der Halle, also im Palacio de los Deportes de La Rioja. Dort absolvieren die Melsunger in dieser Woche auch noch zwei Turnierspiele. Am Donnerstag geht es ab 20 Uhr gegen Gastgeber Ciudad Logrono, der sein 20-jähriges Bestehen feiert. Übrigens: Für Logrono spielte nicht nur Mittelmann Balenciaga, sondern auch die beiden ehemaligen Melsunger Agustin Casado und Aidenas Malasinskas standen beim spanischen Erstligisten unter Vertrag. Balenciaga stammt aus dem 170 Kilometer entfernten Zarautz.

Tags darauf treffen die Melsunger erneut um 20 Uhr auf Benfica Lissabon. Vor seinem Wechsel zur MT im Sommer 2022 gewann der brasilianische Kreisläufer Rogerio Moraes mit dem Hauptstadtverein den Europacup in der European League. Ein drittes Testspiel absolviert Melsungen am Samstag noch gegen Bidasoa Irun.

Es sind drei weitere Begegnungen, in denen die Nordhessen vom neuen Kapitän Timo Kastening angeführt werden. Der Rechtsaußen löste in der vergangenen Woche den inzwischen zum TVB Stuttgart gewechselten Kai Häfner ab. „Ich habe im Trainingslager nichts Besonderes vor. Mit meiner offenen Art war ich auch vorher schon ein kommunikativer Typ“, erklärt Kastening, „ich will mich natürlich noch mehr in die Mannschaft einbringen und den Team-Zusammenhalt stärken.“

Sein Zimmerkollege heißt Dimitri Ignatow – Rechtsaußen unter sich. Die meisten Kombinationen ergeben Sinn: So sind beispielsweise die beiden Isländer Elvar Örn Jonsson und Arnar Freyr Arnarsson sowie die beiden Kroaten Domagoj Pavlovic und David Mandic in einem Zimmer. Es gibt auch so etwas wie ein Youngsters-Zimmer: Darin sind Tom Wolf und Manuel Hörr untergebracht.

(Björn Mahr)