Vor Göppingen-Heimspiel: MT-Linksaußen im Fokus 

Kassel. Das vierte Saison-Heimspiel steht an – und die Handballer der MT Melsungen geloben vor der Bundesliga-Partie am Sonntag ab 16 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen Göppingen Wiedergutmachung für das 20:37 in Kiel.

„Wir wissen, dass wir es viel besser können, und das wollen wir auch zeigen“, sagt Yves Kunkel. Der Neuzugang ist am Montag genau 100 Tage bei der MT. 100 Tage teilt er sich auf der Linksaußen-Position die Arbeit mit Michael Allendorf. Kunkels Zwischenbilanz fällt positiv aus: „Ich fühle mich sehr wohl, sportlich bin ich aber noch nicht da, wo ich hin will.“ In der Vorbereitung lief es für ihn besser als zu Beginn dieser Runde – vieles ist Kopfsache.

"Ich habe ihm gesagt, dass er nicht so viel nachdenken soll und dass es immer mal Spiele geben wird, in denen es auch nicht optimal laufen wird“, erklärt Allendorf. Die beiden Außen kommen gut miteinander klar. Als Allendorf im September Vater wurde, freute sich Kunkel mit seinem Mitspieler – und gratulierte umgehend. Bei Auswärtsspielen teilen sich die beiden Rechtshänder ein Zimmer. Schaut sich Allendorf eine weitere Folge einer Fernsehserie an, nimmt Kunkel zur Entspannung gern mal ein Buch zur Hand. Momentan liest er „Der Vollstrecker“ von Chris Carter – ein Krimi. „Es hat aber nichts im geringsten mit Handball zu tun“, sagt der 24-Jährige schmunzelnd. Sehr wohl werden aber gegen Göppingen wieder Vollstrecker-Qualitäten gefragt sein.

+ Viel Erfahrung: Michael Allendorf. © Andreas Fischer

„Bei uns herrscht ein gesunder Konkurrenzkamp. Ich freue mich auch, wenn Yves ein gutes Spiel macht“, stellt der acht Jahre ältere Allendorf fest. Wer am Sonntag anfangen wird, gibt Trainer Heiko Grimm erst noch bekannt. Der Ex-Leipziger erzielte bislang 15 Treffer, Allendorf, der im August verletzungsbedingt einige Pflichtspiele verpasste, steht bei 13 Toren. Aber wer auch immer in der Startformation stehen wird: Bei Ballgewinnen gibt es nur eine Richtung: Mit Vollgas nach vorn. „Es wird extrem wichtig sein, wie wir ins Spiel reinfinden und wie schnell wir die Sicherheit finden. Wir haben auf jeden Fall gut trainiert“, erklärt Allendorf. Von Montag bis Mittwoch ging es in den Übungseinheiten so heftig zur Sache, dass Athletikcoach Florian Sölter Heiko Grimm empfahl, das Training lieber ein paar Minuten früher zu beenden. Damit die Spieler noch genügend Kraft haben, um gut zu regenerieren.

Der Schlüssel gegen die Schwaben wird in einer stabilen Deckung liegen. „In der Abwehr können wir uns das Selbstbewusstsein holen, um in die erste und zweite Welle zu kommen“, verdeutlicht Kunkel. Einen Schlussstrich unter das Debakel von Kiel haben er und seine Kollegen gezogen. Damit es von Linksaußen einige Tore gibt, will Kunkel einen Tipp seines Mitstreiters beherzigen: „Kopf aus und Handball spielen.“