Sieg der MT Melsungen in Berlin: Mentale Stärke als Trumpf

Beim 26:24-Sieg in Berlin zeichnete sich Handball-Bundesligist MT Melsungen vor allem dadurch aus, dass er in einer kritischen Phase die Ruhe bewahrte.

Die Nachbetrachtung zum 26:24-Sieg der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga in Berlin ließe sich durchaus mit der hervorragenden ersten Halbzeit der Nordhessen beginnen. Zum Beispiel mit der Szene, wie der Kroate Domagoj Pavlovic in der fünften Minute durch den Mittelblock der Füchse-Innenverteidiger Erik Schmidt und Jakov Gojun stößt – ein bisschen so wie eine Katze, die noch schnell durch eine sich schließende Tür huscht. Oder mit dem energischen Einsatz von Kreisläufer Marino Maric, der in der 27. Minute einen Siebenmeter herausholt, den Tobias Reichmann kurz darauf zum 14:8 verwandelt.

Doch die größte Melsunger Leistung des Tages war nicht der gute Start in die Begegnung, sondern das besonnene Auftreten in einer kritischen Phase – als die arg dezimierten Berliner nicht nur zum 20:20 ausglichen, sondern auch drauf und dran waren, nach dem 3:2 zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung zu gehen. „Es war ein schweres Spiel, aber wir waren mental stark und haben uns rasch wieder stabilisiert“, lobte Maric. Es war überhaupt erst der zweite Sieg, den die MT in der Bundesliga-Geschichte im Fuchsbau feierte.

Tatsächlich behielt die MT Melsungen bis zum Schluss die nötige Konzentration – trotz eines sich steigernden Petr Stochl im Berliner Tor, trotz frecher Jungfüchse wie Frederik Simak und trotz umstrittener Schiedsrichter-Entscheidungen gegen beide Teams. „Wir sind ruhig geblieben und haben auf unsere Qualität vertraut“, stellte Trainer Heiko Grimm fest. So fiel es nicht so sehr ins Gewicht, dass die Torhüterleistungen nicht ganz passten, Simon Birkefeldt diesmal seinen Rhythmus nicht fand und auch die Abwehr im zweiten Durchgang nicht sattelfest war. „Wir wissen, dass nicht jeder bei uns seinen besten Tag haben kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir mögliche Defizite als Team auffangen“, erklärte Finn Lemke.

+ Gelöste Stimmung: Die Melsunger um Kreisläufer Felix Danner (Bildmitte) feiern den Sieg in Berlin. © Andreas Fischer

Vor gar nicht allzu langer Zeit hätten die Nordhessen so ein Spiel wie am Donnerstag wohl noch verloren. Nun hat die Mannschaft viel Selbstbewusstsein getankt. Das 26:24 von Berlin war der fünfte Pflichtspielsieg in Serie. Kommenden Donnerstag – fünf Tage vor dem Pokalhit in Kiel – steht ab 19 Uhr das Heimspiel gegen Erlangen auf dem Plan. „Wenn du drei Spiele in Folge gewinnst, hast du gleich ein ganz anderes Gefühl“, bemerkte Maric. Lemke ergänzte: „Seit dem Pokalsieg in Wetzlar sind wir immer gut in die Spiele gestartet, und das brauchen wir für unseren Erfolg.“

Vom Anwurf weg sehr präsent war Kapitän Lemke, der einige Kostproben seines Könnens gab. Er traf selbst – einmal sogar trocken aus der Hüfte ins rechte obere Eck (18:14, 36.). Er legte die Bälle für die Außen Michael Allendorf und Tobias Reichmann ab. Er gewann viele Zweikämpfe. Und kurz vor Ende bewarb er sich noch um einen Fairplay-Preis, als er bei knapper 25:23-Führung zugab, einen Ball des Gegners ins Toraus abgefälscht zu haben. „Dafür musste ich mir danach von den Kollegen aber einiges anhören“, berichtete Lemke lachend. Auch Grimm war zunächst irritiert, weil er keine Berührung erkannt hatte. Später sprach er von einer „großen Geste“: „Dies hat noch einmal Finns immensen Wert für uns gezeigt: Er hat eine große soziale Kompetenz. Die Gerechtigkeit hat gesiegt.“

