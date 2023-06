MT Melsungen: 30:29-Zittersieg gegen den ASV Hamm-Westfalen und große Emotionen

Von: Frank Ziemke, Björn Mahr

Dank an die Fans: Die Melsunger Spieler, hier von links Julius Kühn, Aidenas Malasinskas, Andre Gomes, Florian Drosten, Kai Häfner und Timo Kastening, winken den Zuschauern zu. © Andreas Fischer

Die Melsunger Bundesliga-Handballer haben auch ihr drittes Spiel in Folge gewonnen: 30:29 gegen Hamm. Emotional wurde es auch wegen der Verabschiedungen.

Kassel - Es war ein Abend im Zeichen des Abschieds. Das letzte Heimspiel. Der letzte Auftritt für Spieler wie Agustin Casado und Gleb Kalarash. Das letzte Spiel gegen einen Gegner, der als Absteiger feststeht. Doch es wurde kein Abend für schwache Nerven. Beim 30:29 (13:16)-Zittersieg gegen den ASV Hamm-Westfalen kamen die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen erst in der Schlussminute zum knappen Erfolg und wahrten die kleine Chance, im letzten Moment doch noch auf den Zug nach Europa zu springen. Für die Nordhessen war es der dritte Sieg in Folge. Am Sonntag ab 15.30 Uhr steigt das abschließende Saisonspiel beim HSV Hamburg.

Im Anschluss an die Begegnung gegen Hamm wurde es noch etwas emotionaler. Die Melsunger verabschiedeten neben den fünf Spielern Casado, Kalarash, Aidenas Malasinskas, Finn Lemke und Ersatztorwart Erik Ullrich auch noch den langjährigen Vorstand Axel Geerken, mit dem die MT die Zusammenarbeit zum 30. Juni bekanntlich vorzeitig beenden wird.

Das Spiel

Das erste Statement nach der Schlusssirene sollte MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo und Kapitän Kai Häfner gehören – eigentlich. Denn zuvor ließ sich der diesmal als nur als Ersatzmann aufgebotene Nebojsa Simic das Mikrofon von Hallensprecher Bernd Kaiser geben. Der Montenegriner machte seinem Unmut über einige Pfiffe der Zuschauer im Verlauf der ersten Hälfte Luft.

„Warum pfeift ihr nach 20 Minuten? Die Jungs kämpfen für jeden Punkt“, sagte Simic. „Pfeifen kann man vielleicht nach einem Spiel.“

Da war es aber nicht mehr erforderlich. Denn die Melsunger wandelten einen zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand in einen äußerst glücklichen 30:29 (13:16)-Erfol um. Der Siegtreffer durch Timo Kastening fiel erst in der letzten Minute.

Parrondo hatte die Startformation gegenüber den letzten Auftritten kräftig durchgewürfelt. Da stand Youngster Florian Drosten auf links. Kastening durfte rechts mal wieder von Beginn an ran. Andre Gomes begann im Rückraum. Das Tor hütete Adam Morawski.

Doch es war nicht so, dass der absteigende Aufsteiger hier keine Gegenwehr leisten würde. Oder anders ausgedrückt: Es war ein ziemlicher Stolperstart, den die Gastgeber da hinlegten – gegen einen Gast, der auswärts noch ohne jeden Punkt ist. „Wir haben nicht gut angefangen“, sagte Morawski. „Wir wollten schnell unbedingt auf Kurs sein. Das ging aber voll nach hinten los“, ergänzte Häfner selbstkritisch. Die MT führte dank zweier Drosten-Tore 3:1 (9.), es wurde dann aber zäh. Morawski hatte zwar schnell fünf Paraden auf dem Konto – aber offensiv reihte sich Fehlversuch an Fehlversuch auf dem Konto der Gastgeber. Allein Gomes hatte nach kurzer Zeit vier davon auf dem Konto.

Die Folge: In der 20. Minute ging Hamm durch Yonatan Dayan 8:7 in Führung. Was ja verkraftbar ist. Aber: Zur Pause lagen die Gäste immer noch vorn. Weil die Westfalen durch Tempogegenstöße zu leichten Toren kamen. Immer, wenn die MT herankam – Julius Kühn zum 11:12 (27.) – zog Hamm wieder davon.

Es wurde nun dringend Zeit für eine Reaktion der Gastgeber. Es ging hier gegen den Absteiger. Ein Sieg musste her, um den Funken Hoffnung auf Europa zu halten. Kühn setzte nach wenigen Sekunden auch ein Signal für den Umschwung. Doch es blieb zäh. Hamm führte nach 40 Minuten noch 20:18.

Und wer dachte, das Blatt würde sich bald wenden, wurde getäuscht. Hamm baute die Führung aus. Lag in der 42. Minute durch Jan van Boenigk erstmals mit vier Toren vorn. Und kurz darauf durch Savvas Savvas sogar mit fünf.

Es wurde jetzt unruhig auf den Rängen. Als Kühn einen Pass viel zu hoch ansetzte (45.), gab es laute Unmutsbekundungen. Es war dann der gut aufgelegte Schlussmann Morawski, der mit einer starken Parade gegen den freien Alexander Schulze ein Zeichen setzte (49.). Die MT raffte sich auf, kam Schritt für Schritt heran. Häfner übernahm Verantwortung. Nach seinem siebten Treffer zum 26:27 (55.) war die MT wieder dran. „Das war die Phase, in der ich mir sicher war, dass wir das Spiel noch gewinnen“, erklärte der Pole Morawski. Zudem lief diesmal das Spiel mit dem siebten Feldspieler recht gut.

Alles war bereitet für eine packende Schlussphase. In der Kühn endlich beim 29:29 den Ausgleich erzielte (59.). In der Hamms Stefan Bauer frei vom Kreis verwarf. In der Kastening nervenstark mit einem verwandelten Siebenmeter die Führung erzielte. Und in der Morawski mit einer Parade gegen Dayan den ebenso wichtigen wie glücklichen Sieg festhielt. Die Hoffnung auf einen Platz für Europa lebt noch.

Der Gruß zu den MT-Anhängern: Finn Lemke bei seiner Verabschiedung in der Rothenbach-Halle. © Andreas Fischer

Die Verabschiedungen

Die Abschiedszeremonie kam zunächst nur langsam in Schwung. Aber all jene unter den 3364 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle, die nach dem 30:29-Sieg wie von den Verantwortlichen der MT Melsungen gewünscht auf ihren Sitzen blieben, durften sich noch auf besondere Augenblicke freuen.



Ein Höhepunkt war der Auftritt von Finn Lemke, der verletzungsbedingt im Alter von 31 Jahren seine Karriere beenden muss. Sämtliche Fans erhoben sich von den Sitzen, als der 2,10-m-Hüne die Bühne betrat. „Es war mir eine große Ehre, mit einem Spieler wie dir zusammen spielen zu dürfen“, sagte Sportdirektor Michael Allendorf, als er ihn im gleißenden Licht der Scheinwerfer verabschiedete. Er lobte Lemke für seine Loyalität und sein soziales Engagement: „Ich bin mega-froh, dass du dich entschieden hast, uns weiter zu unterstützen.“ Es gab anhaltenden Applaus von den Rängen.



Lemke wird zwar nicht mehr als Spieler in Erscheinung treten, aber seinen Erfahrungsschatz etwa bei der Nachwuchsarbeit einbringen. Der 31-Jährige berichtete, wie er vor Kurzem bei einem Tag der Offenen Tür der Feuerwehr in Kassel einen jungen Fan im MT-Trikot erspähte. Solche Augenblicke bestärken ihn in seiner Arbeit: „Ich will Kinder weiter bewegen, Handballer zu werden.“



Der Manager verabschiedet sich: Axel Geerken (rechts, hier mit Michael Allendorf und Barbara Braun-Lüdicke). © Fischer, Andreas

Es war vom gastgebenden Verein im Vorfeld nicht angekündigt worden, aber auch Manager Axel Geerken bekam nach elf Jahren bei der MT seine Verabschiedung. Die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke rief mit zitternder Stimme ins Mikro: „Danke Axel, danke für alles!“ Wie zu den verabschiedeten Spielern Lemke, Agustin Casado, Aidenas Malasinskas, Gleb Kalarash und Erik Ullrich wurden auf dem Videowürfel unterm Hallendach auch zu Geerkens Zeit bei dem Bundesligisten Melsungen Fotos gezeigt.



Alle Verabschiedeten bekamen vom Klub ein gerahmtes Trikot mit ihrem Namen und der entsprechenden Nummer. Geschenke gab es zudem von den Fanclubs Bartenwetzer, Supporters Kassel und MT-Trommler. (Frank Ziemke und Björn Mahr)