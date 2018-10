Nach Pokalerfolg: MT Melsungen ist gelöst, aber nicht euphorisch

Freuen sich über den Sieg in Wetzlar: die Melsunger Domagoj Pavlovic (links) und Felix Danner. Im Hintergrund von links: Marino Maric, Dimitri Ignatow und Torwart Johan Sjöstrand.

Die Handballer der MT Melsungen genossen den Erfolg im DHB-Pokal bei der HSG Wetzlar. Am Donnerstag findet die Auslosung des Viertelfinales statt.

Die meisten Zuschauer des Pokal-Achtelfinales in der Rittal-Arena haben es gar nicht mitbekommen. Als kurz vor der Pause ein Pass der Wetzlarer auf der Haupttribüne landet, eilt MT-Schlussmann Nebojsa Simic zur Seitenlinie, um den Ball einzuwerfen. Nachdem ein Zuschauer ihm das Leder zugespielt hat, geht Melsungens Handball-Torwart Simic nicht direkt in seinen Kasten zurück, sondern scherzt noch ein bisschen mit dem HSG-Fan. „Er hatte mir zugerufen, dass ich den Ball haben kann“, erklärt Simic später. Allerdings tut sich der Anhänger aus der ersten Reihe etwas schwer mit dem Kunstharz am Spielgerät. Deshalb gibt der Montenegriner dem Besucher noch den Tipp, etwas mehr Krafttraining zu machen.

+ Konnte mit seinem Team zufrieden sein: Heiko Grimm. © Alibek Käsler

„Ich habe mir gedacht: Ein bisschen Spaß tut uns auch mal ganz gut“, sagte Simic nach dem wichtigen 28:20-Erfolg der MT Melsungen im Hessenderby. Einen Tag zuvor war die Stimmung im Lager des nordhessischen Bundesligisten alles andere gelöst. Manager Axel Geerken („Der Tag war nicht schön“) soll in einer Teamsitzung deutliche Worte gefunden haben. Trainer Heiko Grimm sprach von „erheblicher Unruhe“. Linksaußen Michael Allendorf war deshalb froh, dass sein Team zwei Tage nach der 27:32-Pleite in Minden schon wieder ein Pflichtspiel hatte: „Bei zehn Tagen Pause hätten wir wohl viel mehr Probleme gehabt. Nun haben wir eine schnelle, gute Reaktion gezeigt.“

Sehr geschlossen

Tatsächlich war das MT-Team gegenüber dem Auftritt bei den Ostwestfalen kaum wiederzuerkennen. „Wir haben deutlich gesehen, was wir für den Erfolg tun müssen: Alle an einem Strang ziehen“, bilanzierte Grimm erfreut. Der Coach stand nach den äußerst wechselhaften Auftritten zuletzt arg in der Kritik. Diesmal trat die MT als Einheit auf.

Gut strukturiert

Vor allem ein Schachzug war von Erfolg gekrönt. Grimm übertrug im Angriff Lasse Mikkelsen die alleinige Verantwortung für die Spielgestaltung – und der Champions-League-erprobte Däne war der erhoffte Lenker und Denker. „Wir waren im Angriff sehr diszipliniert“, lobte Rechtsaußen Tobias Reichmann die geduldige Vorgehensweise in der Offensive. Überhastete Abschlüsse? Fast keine. 17 der 28 Tore erzielten Rückraumspieler. „Lasse ist ein echter Leader“, stellte Grimm fest. Im zweiten Durchgang entlasteten die gelernten Spielmacher Domagoj Pavlovic und Timm Schneider auf den Halbpositionen die etatmäßigen Rückraumschützen Julius Kühn und Simon Birkefeldt.

Den Grundstein für den verdienten Erfolg hatten die Gäste in der Abwehr gelegt. Vor einem im wahrsten Sinne des Wortes gut aufgelegten Simic überzeugte die von Finn Lemke organisierte 6:0-Abwehr durch die nötige Kompaktheit.

Nicht abgehoben

Nur vereinzelt leisteten sich die Melsunger ein paar vermeidbare Fehler. Weshalb die Gäste nach der Schlusssirene auch nicht euphorisch waren. „Wir haben Selbstvertrauen getankt, müssen aber bis Sonntag noch eine Schippe drauflegen“, sagt Allendorf. Vor der Länderspielpause erwartet die MT den Bergischen HC (16 Uhr, Kassel). „Wir werdn weiter an der Mentalität arbeiten“, fügt Grimm hinzu. Heute findet erst mal ab 16 Uhr bei Sky Sport News HD die Auslosung des Viertelfinales mit Ex-Profi Dominik Klein statt.

Die Atmosphäre in der Kabine war am späten Dienstagabend entspannter als noch in Minden 48 Stunden zuvor. Als Grimm im Spaß die wenigen Tore der Außen ansprach, konterte Reichmann mit den Worten: „Ich bin gut ausgelaufen.“