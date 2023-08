MT Melsungen: Nach Sieg in Minden nun Training unter spanischer Sonne

Von: Björn Mahr

Teilen

Freie Bahn: MT-Mann Julius Kühn hat eine Lücke in der Mindener Abwehr erspäht: Links: Rogerio Moraes. © Alibek Käsler

Die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen haben ein Testspiel bei GWD 37:30 gewonnen und bereiten sich ab heute in Logrono auf die Saison vor.

Gestern Mittag, kurz vor 13.30 Uhr, landete die Lufthansa-Maschine mit der Nummer LH1142 am Flughafen im spanischen Bilbao. Unter den Passagieren: die Spieler und Verantwortlichen des Handball-Bundesligisten MT Melsungen, der bis zum kommenden Sonntag ein Trainingslager in Logrono absolviert. Im Gepäck: neben den üblichen Übungsutensilien noch ein 37:30 (18:18)-Testspielerfolg beim Erstliga-Absteiger GWD Minden.

Der Test

Am Abend, bevor sich die Mannschaft von Coach Roberto Garcia Parrondo vom Flughafen Frankfurt auf den Weg nach Nordspanien machte, entschied sie damit auch ihr viertes Vorbereitungsspiel für sich. Ohne den bekanntlich am Freitag zu seinem Ex-Klub TVB Stuttgart zurückgekehrten Kai Häfner sowie die beiden angeschlagenen Kroaten Domagoj Pavlovic und David Mandic wurde kräftig experimentiert. „Wir haben mit unterschiedlichen Spielern in verschiedenen Kombinationen gespielt“, erläuterte Parrondo und ergänzte: „Ich bin mit der gesamten Vorstellung zufrieden.“ Der gebürtige Madrilene erkannte aber auch, dass sein Team in den ersten 15 Minuten der ersten sowie zu Beginn der zweiten Hälfte in der kleinen Sporthalle in Dankersen nicht seine beste Leistung zeigte.

Die Melsunger hatten zumindest bis eine Viertelstunde vor Schluss einige Mühe mit den Ostwestfalen. Die 6:0-Deckung der Mindener, bei denen ab dieser Saison der frühere Kasseler Handball-Trainer Adalsteinn Eyjölfsson das Sagen hat, bereitete der MT einiges Kopfzerbrechen. Kein Wunder also, dass die Gäste zunächst 5:9 hinten lagen. „Es gab gute und schlechte Phasen. Wir hatten Licht und Schatten“, befand der neue Kapitän Timo Kastening.

Entscheidend in den Griff bekamen die Nordhessen die Partie in Durchgang zwei, nachdem der gut aufgelegte Youngster Manuel Hörr nach einem zwischenzeitlichen 20:23-Rückstand zum 24:24 getroffen hatte. Über 31:27 steuerte der Favorit dann einem klaren Erfolg entgegen. Mit einigen wichtigen Paraden gab Schlussmann Nebojsa Simic seiner Mannschaft den nötigen Rückhalt. Dem Montenegriner gelangen auch zwei Treffer.

Ein bekannter Platz in der spanischen Stadt Logrono: der Espolon-Park. © Imago/ingimage

Das Trainingslager

Heute beginnt in der 150 000-Einwohner-Stadt Logrono eine intensive Trainingswoche. Von Donnerstag bis Samstag nimmt die MT dort an einem Turnier teil – Gastgeber Ciudad de Logrono feiert sein 20-jähriges Bestehen und hat dazu neben dem Bundesligisten noch den portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon eingeladen. Melsungen testet zudem gegen Bidasoa Irun.

Parrondo hofft, dass Mandic und Pavlovic unter spanischer Sonne in den nächsten Tagen wieder voll zur Verfügung stehen werden. „Wir werden einige neue Dinge ausprobieren und wollen uns in Abwehr und Angriff verbessern“, sagt der Spanier.

Der MT-Kader im Testspiel gegen Minden: Simic 2, Morawski - Kühn 1, Balenciaga 2, Mandic, Sipos 2, Kristopans 1, Ignatow 2, Moraes 3, Drosten 3, Jonsson 5, Arnarsson 3, Martinovic 6, Kastening 3, Pavlovic, Beekmann 1, Ohl, Hörr 3. (Björn Mahr)

Freie Bahn: MT-Mann Julius Kühn hat eine Lücke in der Mindener Abwehr erspäht: Links: Rogerio Moraes. © Alibek Käsler