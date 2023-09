Plötzlich Spitzenreiter: MT Melsungen nach Sieg gegen HSV Hamburg nun zum Rekordmeister THW Kiel

Von: Björn Mahr

Erzielte wichtige Tore von der Rechtsaußen-Position: Melsungens Dimitri Ignatow (rechts, hier gegen den ehemakigen deutschen Nationaltorwart Johannes Bitter). © Dieter Schachtschneider

Handball-Bundesligist MT Melsungen siegt nicht nur selbst, sondern profitiert auch von der Pleite des morgigen Gegners THW Kiel.

Kassel – Als die Spieler der MT Melsungen der eindeutigen Aufforderung der Fans nachkamen und für die Humba auf dem Hallenboden Platz nahmen, ahnte noch niemand im Lager des Handball-Bundesligisten, dass der Abend noch eine Schlusspointe bereithalten sollte. Denn erst eineinhalb Stunden nach der Schlusssirene und dem 33:26 (19:9)-Heimsieg gegen den HSV Hamburg lag das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo plötzlich auch noch an der Tabellenspitze.

Was war passiert? Im Spät-Spiel hatte der THW Kiel bei der SG Flensburg-Handewitt noch eine 27:24-Führung verspielt und mit dem 27:28 den Platz an der Sonne an die MT verloren. Die tritt damit nun morgen ab 15 Uhr als Spitzenreiter beim Rekordmeister in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt an.

„Im Sommer haben wir uns als Mannschaft gesagt: Wir wollen mehr in diesem Jahr“, erklärte Melsungens Spielmacher Domagoj Pavlovic. „Bisher klappt es ganz gut, dass wir nur von Spiel zu Spiel schauen.“ Dreimal traten sie in der heimischen Rothenbach-Halle an, dreimal warfen sie am Ende jubelnd die Hände in die Höhe. Der Erfolg gegen den HSV war dabei bereits der zweite Kantersieg.

„Das war ein geiles Gefühl heute, von der ersten bis zur letzten Sekunde, und jeder Einzelne ist heiß von uns. Nach gefühlt fünf Minuten haben wir schwer geatmet, aber keiner hat das gezeigt“, erklärte der starke Ivan Martinovic. „Ich hatte niemals Sorge, dass die Partie noch kippen könnte, da ist niemand nervös geworden.“ Den Kroaten bekamen die Gäste im ersten Abschnitt nie wirklich in den Griff. Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Nordhessen nach 20 Minuten schon 14:7 führten. So wie er aufdrehte, hätte er wohl auch mit verbundenen Augen ins gegnerische Tor getroffen. „Ivan hat ein sehr gutes Spiel gemacht, obwohl er zuvor wenig Spielanteile hatte“, lobte Parrondo den Rückraum-Rechten, der diesmal den Vorzug vor Dainis Kristopans erhalten hatte.

Ohne Rückraumschütze und Abwehrstratege Elvar Örn Jonsson (Schulterprobleme), der voraussichtlich auch in Kiel noch keine Option sein wird, war nicht klar, ob die MT auch am dritten Spieltag die nötigen PS auf die Straße bringen kann. Die Antwort war eindeutig: Sie konnte.

„Wir hatten keinen einzigen Ausfall, sogar das Fehlen von Elli haben wir prima kompensiert. Weil jeder andere eine Schippe draufgelegt hat, etwas mehr gegeben hat, haben wir ihn kaum vermisst“, befand Parrondo. „Das ist ganz wichtig für uns als Mannschaft und macht mich als Trainer glücklich. Ich bin der Erste, der happy ist für die Jungs.“ Nach 60 Minuten hatten die Melsunger 13 verschiedene Torschützen. Zum Vergleich: Beim HSV waren es nur acht.

„Wir werden nicht mehr kopflos, alle denken und machen zu 100 Prozent mit“, stellte Rechtsaußen Dimitri Ignatow fest. „Und weil die Defensive noch besser steht, kommen wir öfter und schneller ins Tempospiel.“

Tatsächlich legte die Hintermannschaft den Grundstein zum Sieg. „Nur neun Gegentreffer in Hälfte eins – wir haben richtig gut verteidigt und hatten dazu die Hilfe von unserem Torwart Adam Morawski“, sagte Pavlovic.

Die Hamburger wussten teilweise nicht, wie ihnen geschah. Deren Coach Torsten Jansen ließ nach der Partie kein gutes Haar an seiner Mannschaft: „Sich so hängen zu lassen, ist inakzeptabel. Ich bin jetzt in meinem siebten Trainerjahr hier, aber so ernüchternd habe ich mein Team noch nie gesehen.“ Später am Abend konnte er sich zumindest damit trösten, dass seine Mannschaft gegen den neuen Spitzenreiter verloren hat. (Gerald Schaumburg und Björn Mahr)