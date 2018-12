MT-Handballer nicht clever genug: 26:28-Niederlage in Lemgo

Schlecht angefangen, spät aufgewacht, kurz an einem Punkt geschnuppert, mit leeren Händen die Halle verlassen – der Sonntagnachmittag brachte dem Handball-Bundesligisten MT Melsungen eine bittere 26:28 (10:15)-Niederlage beim TBV Lemgo.

Immerhin 14 Spieler umfasste der MT-Kader in Lemgo. Dabei stieß ein Talent erst wenige Stunden vor dem Anwurf zur Mannschaft. Fin Backs, am Samstagabend noch mit Zweitligist Rimpar in Wilhelmshaven erfolgreich, kam am Vormittag am Bahnhof in Osnabrück an. Dann ging es weiter nach Lemgo. Nach dem Ausfall von Michael Allendorf sollte er bei seinem Erstliga-Debüt Yves Kunkel auf Linksaußen unterstützen.

Die nächste Überraschung gab es mit Beginn der Begegnung. Trainer Heiko Grimm orderte eine 5:1-Deckung mit dem Ex-Lemgoer Hünen Finn Lemke auf der Spitze an. Diese Variante ist zwar nicht neu, wurde aber zuletzt kaum noch eingesetzt.

Die Abwehr war in der Anfangsviertelstunde nicht so sehr das Problem der Nordhessen – vielmehr die Torausbeute: nur fünf eigene Treffer. Einige Würfe entschärfte TBV-Schlussmann Peter Johannesson, einige gingen ans Gebälk. So fing etwa Lasse Mikkelsen einen Gegenstoß ab, traf aber vor 3166 Zuschauern nur den Pfosten (13.). Keine Überraschung, dass die Melsunger, bei denen Michael Müller früh nach langer Verletzungspause eine erste Einsatzzeit bekam, 5:8 zurücklagen. Zudem wirkte das Team in einigen Situationen nicht abgezockt genug.

Grimm stellte um. Brachte den Schweizer Neuzugang Roman Sidorowicz – auch für die vorgezogene Deckungsposition. Danach lief es etwas besser: Kunkel verkürzte auf 9:10 (23.). Doch ehe sich die Gäste versahen, lagen sie auch wieder 10:15 zurück (30.). Charakteristisch für das Spiel: Fehler der MT im Angriff, schneller Gegenstoß TBV – Tor für die Hausherren. So deutete nach 30 Minuten nicht viel auf ein Erfolgserlebnis der personell arg gebeutelten Melsunger. Zumal auch die Torleute Nebojsa Simic und Johan Sjöstrand bis dahin nicht über sich hinauswuchsen.

Nach der Pause kam der Rückraum mit Mikkelsen, Sidorowicz und Birkefeldt schwungvoller und entschlossener daher. Tobias Reichmann markierte das 14:17 (35.). Ein Hoffnungsschimmer? Schwer zu sagen. Melsungen bekam den Kontrahenten und damit das Spiel nicht in den Griff. Darüber hinaus verwandelte Lemgos Tim Hornke die Siebenmeter mit traumwandlerischer Sicherheit – wie beim 21:16 (44.).

Grimm zog nun seine letzte Karte. Er versuchte es nun mit einem zusätzlichen Feldspieler – das System mit drei Kreisläufern. Und immerhin: Die MT Melsungen kam von 18:24 auf 21:24 heran – zweimal Lemke, einmal Philipp Müller. Jetzt ging spürbar ein Ruck durch das Team. Es gab die eine oder andere Parade mehr von Sjöstrand. Es gab viel Zuspruch von den mehr als 50 mitgereisten Fans. „Jetzt geht es los“, skandierten die Melsunger Anhänger, nachdem Kunkel zum 24:25 erfolgreich war. Kurz darauf erzielte Felix Danner das 25:25 (55.). Geht es wie in den beiden Duellen des Vorjahres etwa wieder unentschieden aus? Ein Handball-Krimi kündigte sich an. Allerdings: Wie schon anfangs des ersten Durchgangs gelang es Melsungen nicht, in Führung zu gehen. Was psychologisch wichtig gewesen wäre, wie die folgenden Minuten zeigten. Die Lemgoer berappelten sich – und waren nach dem 28:25 durch Patrick Zieker in bester Feierlaune.

