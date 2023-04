Ivan Martinovics Achterbahnfahrt: Profi der MT Melsungen verletzte sich heute vor fünf Monaten

Von: Björn Mahr

Im Austausch mit dem MT-Mannschaftsarzt: Ivan Martinovic (links) im Gespräch mit Dr. Gerd Rauch. © Dieter Schachtschneider

Von Zwangspause bis Weltmeisterschaft: Ivan Martinovic, Profi des Handball-Bundesligisten MT Melsungen, hat sich heute vor fünf Monaten verletzt.

Kassel – Heute ist es genau fünf Monate her, dass sich Ivan Martinovic am rechten Knöchel verletzte. Bei der Partie des Handball-Bundesligisten MT Melsungen in Leipzig war dem Rückraum-Rechten bei einem Siebenmeter-Nachwurf der DHfK-Akteur Matej Klima unnötigerweise auf den Fuß getreten. Seither durchlebte der Kroate ein Wechselbad der Gefühle. „Es war eine Achterbahnfahrt“, sagt der 25-Jährige selbst.

Erst fiel er aus, dann kehrte er kurz vor Weihnachten ins Aufgebot zurück. Er nahm an der Weltmeisterschaft teil. Unvergessen die Partie gegen Dänemark, in der er mit Kroatien ein beachtliches 32:32 erreichte. Martinovic erinnert sich: „Da waren gefühlt 10 000 Dänen. Und egal, ob die Zuschauer für oder gegen dich sind, uns puscht so eine Stimmung.“ Er bestritt auch nach dem WM-Turnier noch das Benefizspiel in Lohfelden gegen den ASV Hamm-Westfalen. Weil ihm nach wie vor noch der Fuß schmerzte, ließ er sich in Absprache mit MT-Teamarzt Dr. Gerd Rauch noch von einem Spezialisten für Sprunggelenksverletzungen in München untersuchen. Das Ergebnis: Er musste unters Messer – Syndesmose-OP. Er pausierte wieder. Während der Reha wurde bekannt, dass Martinovic im Sommer 2024 die MT verlassen und sich dem Bundesliga-Rivalen Rhein-Neckar Löwen anschließen wird.

„Mich stört nicht der Konkurrenzkampf, aber ich möchte in jedem Spiel auf meine 45 Minuten Spielzeit kommen, in Abwehr und Angriff“, erklärt der gebürtige Wiener. Schon in der kommenden Saison hat Melsungen drei Profis für den rechten Rückraum unter Vertrag – neben Kapitän Kai Häfner noch den lettischen Hünen Dainis Kristopans, der aus Paris nach Nordhessen kommt. Außerdem betont Martinovic: „Wer meinen Weg in Deutschland verfolgt, der sieht, dass es mit jedem Wechsel immer einen Schritt höher ging. Ich freue mich, in der Zukunft für den Pokalsieger von 2023 zu spielen.“

Nun arbeitet er aber fleißig an seinem Comeback. Wann er wieder zur Verfügung steht, ist schwer zu sagen. In der vergangenen Woche war er erstmals laufen – auf einem Anti-Schwerkraft-Laufband. „Das hat sich so gut angefühlt“, sagt der Linkshänder schmunzelnd, „dass ich das am liebsten den ganzen Tag gemacht hätte.“ (Björn Mahr)