Tag des Handballs: Kai Häfner ist nach 150 Tagen zurück in Hannover

Tritt heute an alter Wirkungsstätte an: Kai Häfner (links, hier mit Zimmer- und Vereinskollege Julius Kühn).

Beim Tag des Handballs am Samstag in Hannover rückt Kai Häfner von der MT Melsungen in den Fokus. Er war bis zum Sommer in der niedersächsischen Landeshauptstadt tätig.

Am 28. Mai dieses Jahres wurde Handball-Profi Kai Häfner von der TSV Hannover-Burgdorf verabschiedet. In seinem letzten Bundesliga-Heimspiel im Trikot der selbst ernannten Recken steuerte der Linkshänder vor 5000 Zuschauern in der Tui-Arena vier Treffer zum 30:28-Sieg gegen den SC DHfK Leipzig bei.

Exakt 150 Tage später kehrt der Profi von der MT Melsungen nun in die Halle auf der Expo-Plaza zurück – mit der deutschen Nationalmannschaft. Am heutigen Samstag ab 14.30 Uhr (live in der ARD) trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) drei Tage nach dem 26:25-Erfolg in Zagreb erneut auf Kroatien. „Spiele gegen die Kroaten sind echte Gradmesser“, sagt Häfner, der beim Tag des Handballs als ehemaliger Burgdorfer Kapitän in der Tui-Arena automatisch in den Fokus rückt.

Die Rückkehr von Kai Häfner in Zahlen: