Sieg im Handball-Krimi: MT Melsungen ringt SC DHfK Leipzig mit 28:27 nieder

Von: Björn Mahr

Der Melsunger Trainer: Roberto Garcia Parrondo. © Andreas Fischer

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Handball-Bundesligist MT Melsungen hat nach einem mitreißenden Kampf in der zweiten Hälfte den SC DHfK Leipzig knapp mit 28:27 (14:15) bezwungen.

Kassel – Es war das erwartet intensive und spannende Duell - mit dem besseren Ende für den Handball-Bundesligisten MT Melsungen. 28:27 (14:15) gewannen die Nordhessen gegen den SC DHfK Leipzig. Damit stehen nach zwei Spielen zwei Siege für die Nordhessen zu Buche. Am Donnerstag kommt der HSV Hamburg nach Kassel.

Die MT begann gegen Leipzig mit einem Tor von Dainis Kristopans und einem starken Block von Elvar Örn Jonsson gegen Matej Klima. Geht das etwa schon wieder so los?, wie es beim 29:19 vor einer Woche gegen Göppingen aufgehört hatte? Nein, ganz so nach Wunsch lief das dann doch nicht. Zwar stimmte der Einsatz bei den Nordhessen in der Abwehr und auch das Rückzugsverhalten passte, aber Leipzigs Rückkehrer Franz Semper fand die eine oder andere Lücke. Und da beide Mannschaften schon in der Anfangsphase einiges liegen ließen, stand es nach einer Viertelstunde 6:6. Nur zum Vergleich: Gegen die Göppinger hatten die Melsunger zu diesem Zeitpunkt 9:3 geführt.

Leipzig ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Das Tempospiel der Sachsen? Nicht leicht zu verteidigen. Torwart Nebojsa Simic war zunächst nicht der erhoffte Faktor. Allerdings mussten die Gastgeber auch früh einen schweren Ausfall verkraften: Jonsson zog sich zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag eine Verletzung an der linken Schulter zu. Er blieb erst einmal auf der Bank. In der 21. Minute geriet das Team von MT-Coach Roberto Garcia Parrondo erstmals in Rückstand - wegen des starken DHfK-Regisseurs Luca Witzke, der das 11:10 warf. Erschwerend kam aus Melsunger Sicht hinzu: Die Unparteiischen Julian Fedtke und Niels Wienstellten vor 2831 Zuschauern vier MT-Profis vom Feld, bevor es den ersten Leipzig erwischte. Wie schwer das Fehlen von Jonsson in Abwehr und Angriff wog, zeigte sich am Zwischenstand von 12:14 (27.). Immerhin verkürzte Kristopans mit seinem fünften Treffer drei Sekunden vor der Pause auf 14:15.

Die gute Nachricht nach 30 Minuten: Jonsson kehrte doch noch einmal zurück. Trotzdem geriet die MT mit 14:17 ins Hintertreffen (33.). Es brauchte eine noch stärkere Melsunger Hintermannschaft. Das Team kämpfte verbissen. Mit einem herrlichen Dreher glich Kapitän Timo Kastening aus (43.). Kurz darauf brachte Kristopans die Hausherren sogar mit einer Energieleistung in Führung (20:19). Dann gab es eine Premiere: Erstmals wurde in der Rothenbach-Halle der Videobeweis genutzt. Einmal erkannten sie kein Melsunger Vergehen, einmal bekam Adrian Sipos eine Zwei-Minuten-Strafe aufgebrummt (44.).

Der Spielausgang war weiter völlig offen. Simic bekam nun mehr Bälle zu fassen. Und hatte das Glück des Tüchtigen, als Viggo Kristjansson einen Siebenmeter an die Latte hob (50.). Das wäre sonst das 23:21 für die Gäste gewesen. So aber markierte Kastening per Strafwurf das 22:22. Es kündigte sich ein Handball-Krimi an. Die Lebensversicherung der MT hatte einen Namen: Dainis Kristopans. Das 24:24 war das zehnte Tor des 2,15-m-Hünen. Die Halle glich nun einem Tollhaus - auch wenn sie bei weitem nicht ausverkauft war. Die Leipziger zeigten Nerven. Und die Melsunger waren in der heißen Phase voll da: durch Simic, durch David Mandic, durch Erik Balenciaga, durch Rogerio Moraes. In der 57. Minute lag die MT plötzlich 27:25 vorn. Nun schlug aber der Gast durch Moritz Strosack und Lukas Binder zurück. In den Schlusssekunden wurde es turbulent. Die Schiedsrichter hatten Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten. Ein letzter direkter Freiwurf von Marko Mamic wurde eine Beute der Melsunger Mauer. (Björn Mahr)