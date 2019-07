MT Melsungen muss heutige Teampräsentation im Schlossgarten absagen

Wegen des Starkregens der vergangenen Stunden und der schlechten Wetterprognose, fällt die traditionelle Saisonvorstellung der MT-Handballer im Melsunger Schlossgarten heute aus.

„Wir haben bis zuletzt gehofft, dass sich die Vorhersagen im Laufe des Tages zum Positiven hin verändern. Das war leider nicht der Fall. So haben wir nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen entschieden, die Präsentation abzusagen“, erklärte MT-Vorstand Axel Geerken in einer Pressemitteilung.

Am 1. August wird sich die Mannschaft von Trainer Heiko Grimm am Kasseler Lutherturm der Öffentlichkeit präsentieren. Zunächst einmal tritt der Vorjahresfünfte am Samstag ab 19 Uhr im niedersächsischen Seesen zu einem Freundschaftsspiel beim Northeimer HC an.