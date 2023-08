MT Melsungen schlägt Frisch Auf Göppingen: Interimsvorstand Andreas Walde hat nichts auszusetzen

Von: Björn Mahr

Teilen

Zufrieden nach dem Auftaktsieg: Michael Allendorf (links) und Andreas Walde. © Dieter Schachtschneider

Interimsvorstand Andreas Walde war zufrieden, für Erik Balenciaga ging ein Traum in Erfüllung. Rund um das Spiel der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga gegen Frisch Auf Göppingen.

Kassel – Glückliche Gesichter: Der 29:19-Erfolg in der Handball-Bundesliga gegen Frisch Auf Göppingen bescherte allen Beteiligten der MT Melsungen ein gutes Gefühl. Alles Wichtige rund um das Spiel der MT.

Waldes Premiere

Zwar hat Andreas Walde schon einige Spiele der Melsunger gesehen – aber die Partie gegen Göppingen war insofern etwas Besonderes, als er erstmals als verantwortlicher Vorstand der MT die Daumen drückte. „Die Anspannung war schon groß. Niemand weiß ja, wo eine Mannschaft zum Auftakt steht“, erklärte der Interimsboss. Nach den 60 Minuten bilanzierte er zufrieden: „Das Team hat die Geschlossenheit gezeigt, die ich mir wünsche.“ Zudem lobte er Adrian Sipos, Erik Balenciaga und Dainis Kristopans: „Es ist außergewöhnlich, wie sich die drei Neuzugänge integriert haben.“ Ein dickes Lob hatte er für den starken Torwart Nebojsa Simic.

Simics Sporttag

Das Wichtigste war für Nebojsa Simic natürlich der Erfolg mit der MT gegen Göppingen. Am Vormittag hatte er sich mit der Basketball-WM in Japan abgelenkt – und freute sich über den klaren Sieg seines Heimatlandes Montenegro gegen Ägypten. „Heute ist ein guter Tag“, stellte „Simo“ fest.

Mit 17 Paraden war er gegen die Schwaben ein fantastischer Rückhalt für sein Team. „Ich mache da weiter, wo ich letzter Jahr aufgehört habe“, sagte der 30-Jährige schmunzelnd. Samstag kommt Leipzig.

Neuer Mittelmann: Erik Balenciaga. © Schachtschneider, Dieter

Balenciagas Lächeln

Nach der Partie war Erik Balenciaga bei Autogrammjägern sehr gefragt. Klar, er ist neu bei der MT. Dass er ein Neuzugang ist, merkte man ihm aber gar nicht an. In der zweiten Minute bereitete er das 1:0 von Sipos vor. Das 2:0 von Kristopans leitete er mit großem Einsatz ein (3.). „Ich war aufgeregt“, bekannte der nur 1,68 Meter große Spanier. „Ich wollte aber unbedingt zeigen, dass ich hier spielen kann. Ich bin glücklich: Für mich ging heute ein Traum in Erfüllung.“ Ihm gelang auch ein Treffer.

Fahrgast Fabian

Nein, auf dem Spielberichtsbogen tauchte bei den Göppingern ein Akteur mit dem Namen Fabian nicht auf. Allerdings hatte ein Fabian noch im Mannschaftsbus der Gäste gesessen, als das Team am Samstag nach Nordhessen gereist war. So berichtete es die Bild-Zeitung am Sonntag. Der Hintergrund: Am A7-Rasthof Ohrenbach fiel dem Team ein Geselle auf Wanderschaft auf. Und da noch Platz im Bus war, nahm Frisch Auf eben jenen Fabian mit. Der stammt aus Husum und musste nach Mecklenburg-Vorpommern, wie im Bericht erklärt wird. Wie weit er bis gestern gekommen war, als sich der schwäbische Bundesligist einen heißen Kampf mit der MT lieferte, ist nicht bekannt. (Björn Mahr)