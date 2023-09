Am eigenen Spiel berauscht: MT Melsungen schlägt HSV Hamburg 33:26

Von: Björn Mahr

Nicht zu halten: Melsungens Ivan Martinovic (rechts, hier gegen Hamburgs Niklas Weller). © Dieter Schachtschneider

MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga den HSV Hamburg nach starker erster Hälfte 33:26 geschlagen. Sonntag geht es zum THW Kiel.

Kassel – Was für eine erste Hälfte! Was für ein Sieg! Was für ein Start in die Englische Woche! Handball-Bundesligist MT Melsungen hat auch das dritte Heimspiel zu seinen Gunsten entschieden und den HSV Hamburg klar mit 33:26 (19:9) bezwungen. Mit einem guten Gefühl kann das MT-Team von Trainer Roberto Garcia nun am Sonntag ab 15 Uhr beim Rekordmeister THW Kiel antreten. Aus einem Schlager- wird nun ein Spitzenspie.

Das dritte Heimspiel in einer Reihe – aber einiges war diesmal dann doch anders. Die MT musste nicht nur ohne den verletzten Elvar Örn Jonsson auskommen, sondern hatte mit Erik Balenciaga (Oberschenkelprobleme) einen leicht angeschlagenen Akteur im Kader. Dadurch rückten zwei junge Kräfte in den Kader: Manuel Hörr und Jan Waldgenbach. Und kurios: Da bei den Gästen der Physiotherapeut aus privaten Gründen kurzfristig ausfiel, sprang Melsungens Jenny Perlwitz auf der Bank der Gäste ein.

Die Melsunger Startbesetzung passte zur personellen Situation: Dimitri Ignatow und Florian Drosten begannen auf Außen. Auf den Halbpositionen im Rückraum waren diesmal Julius Kühn und Ivan Martinovic erste Wahl. Im Tor durfte Adam Morawski von Beginn an ran. Auf den Unterhaltungswert wirkten sich die Umstellungen nicht negativ aus. Kempa-Anspiel Martinovic, Abschluss Balenciaga, Tor – kann man mal in der fünften Minute so machen. Überhaupt war Martinovic der Mann der Anfangsphase. Sein Gewaltwurf zum 6:3 – erste Sahne.

Zuletzt hatte der Kroate im Schatten von Dainis Kristopans gestanden – nun schlug die Stunde des Ex-Hannoveraners. Zumal er auch als Vorbereiter in Erscheinung trat. Wie beim 8:4 von Kreisläufer Arnar Freyr Arnarsson. Oder noch mehr wie beim 9:5 von Ignatow, den er mit einem Pass hinter dem Rücken freispielte (13.). Nur fürs Protokoll: Das 10:5 warf Martinovic dann wieder selbst. Er traf sogar vom eigenen Kreis ins leere gegnerische Tor (19., 13:6). Er hätte schon nach 20 Minuten bei sechs Treffern sein können. Den Siebenmeter zum 12:6 überließ er aber Kapitän Timo Kastening. Kurz darauf bekam er eine wohlverdiente Verschnaufpause.

Auch danach gehörte die Bühne praktisch nur den Gastgebern. Sie berauschten sich phasenweise am eigenen Spiel. Es stimmte in Abwehr und Angriff. Morawski hatte einige starke Paraden, Kühn schloss selbst ab oder bediente David Mandic. Nachdem das Spiel wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne (28.) kurz unterbrochen war, gelang Adrian Sipos nach Kristopans-Pass das 18:9 (29.). Kühn erhöhte vor dem Wechsel sogar auf 19:9. Es roch nach Vorentscheidung.

Morawski eröffnete den zweiten Abschnitt mit einer weiteren Glanzparade. Doch der HSV schaffte es nun ein ums andere Mal, die bis dahin so sichere MT-Abwehr zu überlisten. Hamburg verkürzte nach Paraden von Schlussmann Johannes Bitter auf 12:19 (37.). Erst Ignatow beendete die Torflaute (37., 20:12). Auch Youngster Drosten durfte jubeln.

Der Abwehrchef: Adrian Sipos. © Schachtschneider, Dieter

Zwar gaben sich die Gäste nicht auf und konnten den Rückstand auch auf 17:23 verringern, wirklich Spannung kam aber nicht auf. Dafür sorgten schon Kühn, Ignatow und Co. Mit seiner ersten Aktion stellte der eingewechselte Domagoj Pavlovic auf 27:19 (50.). Hamburgs Coach Torsten Jansen richtete seine Deckung noch offensiver aus. Das bestrafte aber Kristopans vom Kreis mit dem 29:20 (52.). Und Hörr und Waldgenbach trafen zum 31:25 beziehungsweise 32:26. .

Trainer Parrondo war längst sichtlich darum bemüht, die Belastung in seinem Team gut zu verteilen. Klar, die nächste Aufgabe steht schon vor der Tür. Es geht am Wochenende zum Titelfavoriten nach Kiel.