Siegesserie hält an: MT Melsungen schlägt Spitzenreiter Hannover 31:25

Fünfter Sieg in Folge – und das gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter: Handball-Bundesligist MT Melsungen ist zurzeit nicht aufzuhalten.

Gegen die TSV Hannover-Burgdorf feierte das Team von Trainer Heiko Grimm einen verdienten 31:25 (17:15)-Erfolg.

Vor dem Anwurf beschäftigte die Fans schon im Foyer vor allem eine Frage: Was ist mit den beiden angeschlagenen Pokal-Helden? Kurz vor dem Anwurf war die Sorge um die beiden Leistungsträger einer spürbaren Erleichterung gewichen: Kai Häfner und Felix Danner standen in der Startformation, und der Neuzugang aus Hannover warf sogar gegen seinen Ex-Klub das erste Melsunger Tor (1:1, 1.). Ansonsten hatte sich MT-Trainer Heiko Grimm dafür entschieden, mit Domagoj Pavlovic anstelle von Lasse Mikkelsen auf der Mitte zu beginnen.

Diese Luxusprobleme hatte der Gast nicht. Bei Spitzenreiter Hannover musste Regisseur Morten Olsen wegen Wadenproblemen passen. Ein kleiner Vorteil für die MT? Auf dem Feld war davon allerdings zunächst nichts zu sehen. Die Niedersachsen hatten ja noch Nationalspieler Fabian Böhm – und der Halblinke wirbelte Melsungens Abwehr gehörig durcheinander. Hannover machte schon deutlich, dass es nicht ohne Grund verlustpunktfrei an der Spitze steht.

Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe – wobei die im Vorfeld so hoch gelobten Deckungsreihen alles andere als sattelfest waren. Melsungen ließ dennoch einiges im Angriff liegen. Vor allem die hohe Zahl an technischen Fehlern fiel negativ auf. So wechselte die Führung praktisch bis zur Pause in regelmäßigen Abständen.

In der letzten Minute des ersten Durchgangs setzte sich die MT auf zwei Treffer ab: erst der unwiderstehlich Häfner, dann Kapitän Finn Lemke nach einem Konter über den eingewechselten Mikkelsen und Häfner zum 17:15. Als die Gäste auf eine offensivere Deckung umgestellt hatten, setzte Grimm auf einen Rückraum mit Pavlovic, Mikkelsen und Häfner.

Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Marino Maric direkt das 18:15 – das erste echte Kreisläufer-Tor der Melsunger an diesem Nachmittag in der ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle. Die MT war nun heiß gelaufen. Passend dazu: Der immer stärker werdende Torwart Nebojsa Simic parierte zwei Siebenmeter des zukünftigen Melsungers Timo Kastening. Damit ermöglichte es der Torwart-Vulkan aus Montenegro seiner Mannschaft, den Vorsprung etwas auszubauen. In der 43. Minute gelang Häfner das 24:19. Jetzt schien eine Vorentscheidung möglich. Zumal die Hintermanschaft der Melsunger nun prächtig harmonierte und der junge Dimitri Ignatow einige Male wie eine Klette an Böhm hing.

Sollte Melsungen wirklich das erste Team in dieser Saison sein, das die Hannoveraner schlägt? Mit dem verwandelten Siebenmeter von Mikkelsen zum 26:20 (51.), dem Solo von Pavlovic zum 27:20 (52.) und dem Treffer von Yves Kunkel zum 28:21 stiegen die Chancen. Mit seinem zweiten Tor in Folge riss Stefan Salger auch den letzten MT-Fan von den Sitzen. Schon vor dem Abpfiff sangen die Zuschauer „Oh, wie ist das schön.“