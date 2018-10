MT Melsungen siegt mit Ach und Krach gegen Göppingen

Kassel. Puh. Durchatmen. Die MT Melsungen hat es gegen Frisch Auf Göppingen unnötig spannend gemacht - aber am Ende mit Ach und Krach gewonnen.

Gegen die Schwaben zitterte sich der heimische Handball-Bundesligist am Sonntagnachmittag zu einem 25:22 (13:11)-Sieg. MT-Torjäger Julius Kühn kommentierte das Spiel so: „Das ist noch mal gut gegangen.“

Vor dem Anwurf lautete die Frage: Welche Reaktion würden die Nordhessen nach dem Debakel von Kiel zeigen? Nun ja, richtig überzeugend traten die Gastgeber nicht auf. Okay, die MT-Abwehr stand sicher. Die Körpersprache stimmte, das Engagement auch. Allerdings schlug das Team von Trainer Heiko Grimm aus den Ballgewinnen zu wenig Profit.

Nach einem Tempogegenstoß brachte Linksaußen Michael Allendorf die Gastgeber zwar 7:4 und erstmals mit drei Toren in Führung (13. Minute), aber insgesamt agierte die MT zu hektisch in der Offensive. Angriffe, die nach einem geordneten Spielzug aussahen, konnten die 3576 Zuschauer in der Rothenbach-Halle lediglich an einer Hand abzählen.

Und nach dem besagten Treffer von Allendorf war auch erst mal Schluss mit lustig. Ein bisschen war der MT die Nervosität anzumerken. Sie wollte, manchmal aber zu viel, und verkrampfte. Flüssig war das alles nicht. Fast acht Minuten lang brachten die Gastgeber den Ball nicht mehr im Tor von Göppingens Schlussmann Promoz Prost unter. Die Schwaben nutzten diese Schwächephase, kamen heran und gingen nach dem Treffer von Marco Rentschler sogar 8:7 in Führung (20.).

Immerhin, danach ging ein kleiner Ruck durch die MT-Mannschaft. Zweimal Julius Kühn, Marino Maric und zweimal Tobias Reichmann vom Siebenmeterpunkt – da lagen die Melsunger beim 12:9 wieder mit drei Toren vorn (25.). Trotzdem: Vollgas sieht anders aus. Mit einer 13:11-Führung ging es schließlich in die Pause. Was fehlte, waren Schwung und eine gewisse Leichtigkeit.

Das wurde im zweiten Abschnitt anfangs besser. Angeführt von Kühn, der am Ende auf acht Treffer kam, und dank der Paraden von Nebojsa Simic setzte sich die MT Schritt für Schritt ab. Das war kein berauschender Sport, aber darum ging es nicht. Die Nordhessen trugen ihre Angriffe geradliniger vor und bestimmten das Geschehen. Als der eingewechselte Yves Kunkel auf 20:15 für die Melsunger stellte (44.), dürften selbst größte Skeptiker nicht mehr am Sieg gezweifelt haben.

Es passte aber zu diesem Nachmittag, dass sich die Partie so dahinschleppte. Das Publikum stand hinter der Mannschaft, klar, machte ordentlich Radau, doch ein berauschendes Handballfest ergab sich nicht. Im Gegenteil. Auf einmal musste die MT wieder zittern, nachdem Axel Goller auf 18:20 für Göppingen verkürzt hatte (50.). Und so wurde einmal mehr Simic zum Held. Sein gehaltener Siebenmeter gegen Marcel Schiller beim Stand von 21:19 für die MT (54.) fiel in die Rubrik „extrem wichtig“.

Denn in letzten Minuten schafften es Gastgeber weiterhin nicht, endgültig den Deckel drauf zu machen. Göppingen kam auf einen Treffer heran, Simic hielt erneut einen Siebenmeter (60.), und am Ende durften Spieler und MT-Fans erleichtert aufatmen. Hauptsache gewonnen.