„Gut durchdachte Strategie entwickeln“ - MT-Melsungen-Sportdirektor Michael Allendorf im Interview

Von: Björn Mahr

Der Blick geht nach vorn: MT-Sportdirektor Michael Allendorf während eines Spiels in der vergangenen Saison. © Andreas Fischer

Michael Allendorf, der Sportdirektor des Handball-Bundesligisten MT Melsungen, spricht über Vorbereitungsstart und aktuelle Lage.

Kassel – Heute geht es wieder los. Handball-Bundesligist MT Melsungen eröffnet mit den Mediadays die Vorbereitung auf die am 27. August mit einem Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen beginnende Saison. Wir haben mit Sportdirektor Michael Allendorf über seine Aufgaben, die Perspektive des Teams und die Heim-EM gesprochen.

Fast genau vor einem Jahr haben Sie Ihr erstes Interview als Sportdirektor gegeben. Wie haben Sie die ersten zwölf Monate in neuer Funktion erlebt?

Es war spannend und ehrlicherweise ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.

Was war die größte Herausforderung?

Es gab nicht die eine, es gab viele Baustellen – angefangen bei vielen verletzten Spielern, über Niederlagenserien bis hin zu den Entscheidungen, die den Vorstand betrafen. Kurzum: Es gab einige große Herausforderungen.

Was nehmen Sie aus dieser Saison mit?

Zunächst einmal geht es nicht nur um die nächste Saison, sondern um die Zukunft im Allgemeinen. Fakt ist: Wir haben Veränderungen im Vorstand – und die sind noch nicht abgeschlossen. Wir müssen jetzt eine gut durchdachte Strategie entwickeln, die wir konsequent verfolgen. Es ist kein Geheimnis, dass in der Vergangenheit bei der Kaderplanung einige Fehler gemacht wurden, die man nicht von heute auf morgen korrigieren kann. Das braucht Zeit.

Inwieweit wird sich etwas an Ihrer Rolle nach dem Abgang von Vorstand Axel Geerken ändern?

So lange Axel da war, war er mein Chef. Aktuell haben wir mit Andreas Walde einen Interimsvorstand. Er ist ein Experte in finanziellen Dingen. Deshalb habe ich die Verantwortung, was die Bundesliga-Mannschaft betrifft. Wirtschaftliche Entscheidungen kann ich als Sportdirektor nicht treffen. Das muss an anderer Stelle passieren.

Vermissen Sie Axel Geerken schon?

(schmunzelt) Ich habe so viel zu tun, dass wenig Zeit bleibt, um jemanden zu vermissen. Aber im Ernst: Wir haben jahrelang zusammengearbeitet – das ist schon eine Umstellung. Es ist aber nach wie vor Leben in der Bude. Wir haben ein tolles Team in der Geschäftsstelle: durch Marketing, Kommunikation, Ticketing, Buchhaltung, Social Media und so weiter. Und wir schaffen es, die Aufgaben zu meistern – bis es eben irgendwann eine neue Führung gibt.

Wie schätzen Sie die Qualität des Kaders ein?

Man muss klar sagen: Wir haben Qualität dazu gewonnen. Wenn wir auf die Abgänge schauen, dann bedauern wir natürlich den Verlust von Agustin Casado. Dafür bekommen wir aber spannende Neuzugänge. Wenn man die Leistungen von Dainis Kristopans im vergangenen halben Jahr für Paris sieht, dann kann man sich freuen, so einen Mann in seinen Reihen zu haben. Erik Balenciaga hat in Frankreich ebenfalls eine tolle Saison gespielt. Und Adrian Sipos wird die Abwehr weiter stabilisieren und uns aufgrund seiner Einstellung noch einmal einen Schritt nach vorn bringen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Andre Gomes die MT noch in Richtung Berlin verlässt?

Stand heute bewegt sich nicht viel. Ich kann bestätigen, dass Berlin angefragt hat. Aber es spielen auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Wir würden ihm die Möglichkeit geben, wenn er weg möchte – aber nicht zu jedem Preis.

Würde es gegebenenfalls noch Nachverpflichtungen geben?

Wir haben 17 Spieler im Kader. Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass uns Andre noch verlässt. Sollte er aber doch noch wechseln, müssten wir keinen Mann mehr holen, weil Elvar Örn Jonsson neben Julius Kühn auch auf Rückraum links spielen kann. Und dann hätten wir immer noch Erik Balenciaga und Domagoj Pavlovic für die Mitte-Position. Zudem wollen wir den jungen Tom Wolf weiter fördern, der eine super Entwicklung genommen hat.

Wie schätzen Sie die Situation im rechten Rückraum mit den drei Topspielern Kai Häfner, Ivan Martinovic und Kristopans ein?

Es gilt ganz klar das Leistungsprinzip. Ich würde das Thema nach den Erfahrungen der vergangenen Saison aber nicht so hochhängen. Da gab es Spiele, in denen kein einziger Rückraum-Rechter zur Verfügung stand. Nach dem Verletzungspech der letzten Jahre sind wir einfach froh, jetzt einen breiteren Kader zu haben.

Welche Erwartungen haben Sie an die neue Saison?

Alle wollen von uns Saisonziele, bestenfalls Platzierungen, wissen. Meine größte Hoffnung ist, dass wir ein Stück weit wieder enger zusammenrücken. Das heißt: nicht nur die Mannschaft und das Trainerteam, sondern auch die Fans. Ich hatte schon das Gefühl, dass sich bei längeren Niederlagenserien alle voneinander entfernt haben. Es gab mal Zeiten, in denen sind wir mit 50 Fans durch ganz Europa gereist. Da hat damals kein Blatt Papier dazwischen gepasst.

Es gab aber auch Gründe für die Entfremdung – Stichwort: sportliche Leistung.

Ich sage ganz klar: Wir werden auch nächstes Jahr Spiele verlieren. Aber es darf nicht mehr solche negativen Ausschläge geben.

Nach der Saison 2023/24 laufen einige Spielerverträge aus. Was können Sie dafür tun, dass die Unruhe im Team nicht zu groß wird?

Bisher steht nicht fest, wie groß der Umbruch dann sein wird. Jeder Spieler, dessen Vertrag ausläuft, hat die Chance, sich zu beweisen. Und wenn wir in der Hinrunde super erfolgreich sind, warum sollten wir einen großen Umbruch vollziehen?

Durch Streamingdienst Dyn wird sich einiges ändern. Wie sehr freuen Sie sich auf neue Anwurfzeiten?

Wir wissen, dass die Spieltage von Donnerstag bis Montag über die Bühne gehen. Wie die Resonanz bei unseren Fans ist, das bleibt abzuwarten. Zu unserem neuen TV-Partner kann ich sagen, dass sich damit für den Handball eine große Chance ergibt. Der Handball ist in den Medien stark vertreten, die Aufmerksamkeit wird auch durch den Einstieg der Bild-Zeitung enorm gesteigert.

Welchen Einfluss hat die Heim-EM im Januar auf die Saison?

Erst einmal einen konkreten: Erstmals wird es keinen Spieltag an Weihnachten geben. Die Nationalspieler sollen sich so besser auf die EM vorbereiten. Ob eine Euphorie entfacht wird, hängt stark vom deutschen Abschneiden ab. (Björn Mahr)