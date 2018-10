Vor Pokalspiel unter Druck: MT Melsungen droht Saison für die Tonne

Handball-Bundesligist MT Melsungen gastiert am Dienstag zum Pokal-Achtelfinale beim hessischen Rivalen HSG Wetzlar. Dabei steht das Team arg unter Druck.

Das war nichts. Mit dem phasenweise erschreckenden Auftritt in Minden hat die MT Melsungen den nächsten Tiefpunkt in der noch jungen Spielzeit der Handball-Bundesliga erreicht. Nach dem Absturz auf Platz neun gerät das Saisonziel, unter die Top fünf zu kommen, in weite Ferne. Punktemäßig vielleicht noch nicht, doch die bisherigen Leistungen geben wenig Grund zur Hoffnung.

Der MT-Motor stottert gewaltig. Umso mehr rückt das Achtelfinale im DHB-Pokal am Dienstag in Wetzlar (20 Uhr) in den Blickpunkt. Zeigt der heimische Bundesligist beim hessischen Rivalen keine angemessene Reaktion und scheidet aus, droht der MT eine Saison für die Tonne. Selten war der Druck auf Mannschaft und Trainer so groß wie vor der heutigen Partie.

Warum? Darum:

Weil die MT bei einer Niederlage mit leeren Händen dasteht. Klingt vielleicht etwas drastisch. Doch die Lage in der Liga sieht nun mal so aus: Statt Aufbruch und Angriff auf die Top-Teams versinken die Nordhessen im Mittelmaß. Erreicht die MT das Pokal-Viertelfinale, stünde sie zumindest nicht mit leeren Händen da. Darüber hinaus hat das angeknackste Selbstvertrauen ein Erfolgserlebnis dringend nötig. Und umso schöner, wenn ein Befreiungsschlag beim Erzrivalen gelänge. Der würde unter Umständen für den Liga-Alltag Kräfte freisetzen. Bei einer Niederlage in der Wetzlarer Rittal-Arena nähmen jedoch Unruhe und Frust erheblich zu. Die Situation rund um die MT gleicht einem Pulverfass.

+ Heiko Grimm © Andreas Fischer

Weil die Diskussionen um Heiko Grimm zunehmen werden. Der Trainer hatte in dieser Saison bereits einiges mit seiner Mannschaft aufzuarbeiten – speziell nach den Niederlagen bei den Rhein-Neckar Löwen und in Kiel. Nur: Die vielen Gespräche haben bislang nicht dazu geführt, dass eine spürbare Trendwende eingetreten ist. Trotz Grimms akribischer Arbeitsweise fehlte es dem Spiel an der nötigen Ordnung – vor allem in der Offensive. Klar, dass nun die Kritik an Grimm deutlich an Schärfe zunimmt. Er trägt dafür die Verantwortung, dass Beständigkeit in die Melsunger Leistungen kommt – und die Konstanz fehlt zurzeit. „Die Spieler müssen in Wetzlar ihre ganze Arbeitskraft in den Dienst der Mannschaft stellen und nicht immer nach Ausreden suchen“, fordert der 40-Jährige vor dem Pokalschlager eine engagierte Vorstellung von seinem Team.

