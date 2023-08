„Sprechen im Spiel dieselbe Sprache“: MT-Melsungen-Torhüter Nebojsa Simic und Adam Morawski im Interview

Von: Björn Mahr

Ein starkes Duo: die MT-Torhüter Nebojsa Simic (links) und Adam Morawski. © andreas Fischer

Nebojsa Simic und Adam Morawski, die beiden Torhüter des Handball-Bundesligisten MT Melsungen, blicken im Interview dieser Zeitung auf die kommende Saison.

Kassel – In der vergangenen Saison war auf die Torhüter des Handball-Bundesligisten MT Melsungen Verlass. Nun wollen Nebojsa Simic und Adam Morawski die positiven Eindrücke in der am Sonntag ab 16.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen beginnenden Serie bestätigen. Wir haben mit dem Duo gesprochen.

Wie viel Vorfreude verspüren Sie?

Adam Morawski: Wir warten darauf, dass es endlich losgeht. Ich denke, dass wir mit der Vorbereitung zufrieden sein können. Es war keine leichte Zeit, aber das gehört nun einmal dazu.

Nebojsa Simic: (schmunzelt) Ich mag Vorbereitung nicht, ich spiele lieber. Ich sage immer: Das Einfachste am Handball ist das Spiel, der Rest ist schwer.

Sie haben beide während der Vorbereitung gute Eindrücke hinterlassen. Machen Sie so weiter wie in der vergangenen Saison?

Simic: Das werden wir sehen. In der letzten Serie haben wir zusammen einen guten Job gemacht – Adam hat in der Bundesliga einen guten Start erwischt. Ich gehe jetzt in mein siebtes Jahr in der Liga, ich kenne die meisten Mannschaften und Spieler. Ich hoffe, dass wir an das letzte Jahr anknüpfen können. Allerdings weißt du im Sport ja nie, was morgen passiert.

Morawski: Ich kann Simo nur zustimmen. Wir wollen in jedem Spiel unsere beste Leistung zeigen. Und dafür müssen wir in jedem Spiel zu hundert Prozent bereit sein. Ich wünsche mir, dass wir als Duo unserem Team und den Zuschauern die Grundlage geben für viele schöne Emotionen.

Wie kommen Sie damit klar, dass Sie im Tor so eine starke Konkurrenz haben?

Simic: Nach meiner Einschätzung haben wir uns immer gut ergänzt: Wenn der eine keinen guten Tag hatte, dann hat eben der andere gut gehalten. Ich war sehr zufrieden mit unserer Vorstellung.

Morawski: Wir sind unterschiedliche Charaktere. Aber wir sprechen im Spiel dieselbe Sprache, wir können die Situationen gut zusammen analysieren. Das gibt uns viel.

Simic: Klar ist natürlich auch: Jeder möchte spielen.

Morawski: Ja. Aber das wichtigste ist das Team – und da zählt die Leistung des Mannes, der gerade im Tor steht. Und ich kann von Simo noch viel lernen.

Welche Rolle spielt TMelsungens orwarttrainer Carsten Lichtlein für Ihre Entwicklung?

Simic: Carsten macht es richtig gut. Es ist ein Glück für uns, dass wir mit so einem erfahrenen Torhüter zusammenarbeiten können. Seine Analysen helfen uns sehr. Er ist kein Egoist, man kann mit ihm reden wie mit einem guten Freund.

Morawski: Die Torwartposition gehört zu den wichtigsten in unserem Sport – und da brauchst du einen Top-Torwarttrainer. Den haben wir an unserer Seite.

Was erwarten Sie von der kommenden Saison?

Simic: Damit tue ich mich schwer. Es ist ein Teamsport. Wir brauchen jeden Spieler. Für mich bedeuten Namen erst mal gar nichts. Und ich weiß auch nicht, was die Neuzugänge mitbringen werden. Meine Hoffnung ist, dass wir unsere Leistung aus dem Vorjahr verbessern können, wenn sich die Chancen dazu bieten.

Morawski: Erst mal müssen wir das Ergebnis bestätigen. Wenn wir das geschafft haben, gelingt es uns vielleicht, noch ein paar größere Dinge zu vollbringen.

Inwieweit ändert sich für die Torleute etwas, wenn mit Dainis Kristopans nun ein 2,15-m-Hüne im Innenblock der Abwehr deckt?

Simic: Wir haben schon in der letzten Saison gut gedeckt. Die Probleme lagen im Spiel nach vorn. In der Vorbereitung auf diese Saison hat die Abwehr ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass das in der Liga auch so klappt.

Inwieweit haben Sie die EM in Deutschland im Hinterkopf?

Morawski: Das ist weit weg. Wir denken jetzt nur an die Liga. Wenn die Vorbereitung auf die Europameisterschaft beginnt, dann können wir uns damit befassen.

Simic: Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Deshalb kann ich nicht so weit denken. Ich sage allerdings auch: Für den Handball hat die EM in Deutschland eine große Bedeutung. Ich war von der WM in Polen im Januar etwas enttäuscht von der Zuschauerresonanz. Hier wird in den Hallen viel los sein.

Morawski: Ja, Simo, das stimmt. In Deutschland hat Handball noch eine größeren Stellenwert als in Polen. Bei der EM werden die Spiele sehr gut besucht sein.

Sie sind seit einem Jahr das MT-Torwartduo. Wie verstehen Sie sich abseits des Feldes?

Morawski: Ich kann nur wieder und wieder betonen: Simo hat mir durch seine große Erfahrung in meinem ersten Jahr sehr geholfen. Und ganz wichtig: Er ist ein witziger Typ, er lacht ja fast immer.

Simic: Ich kenne Adam schon ganz gut. Wir spielen mit ein paar Mannschaftskollegen zusammen Fantasy-Basketball. Adam war letzte Saison Dritter, ich Vierter.

Morawski: Es war knapp. Jetzt kommt die nächste Runde.

Simic: Wir haben einmal gespielt, nun können wir ein paar Tricks. Mal schauen, wer in der kommenden Saison besser ist.

Zu den Personen Nebojsa Simic (30 Jahre) steht seit 2017 beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen zwischen den Pfosten. Zuvor spielte er bei Kristianstad in Schweden. Simic gehört zusammen mit Julius Kühn zu den dienstältesten MT-Akteuren im aktuellen Kader. Der Schlussmann ist montenegrinischer Nationaltorwart. Simic ist verheiratet mit Aleksandra – das Paar hat zwei Kinder.

Adam Morawski (28) kam im Sommer 2022 vom polnischen Topklub Wisla Plock zur MT. Sein Heimatort ist Ciechanow. Morawski ist polnischer Nationaltorwart. Er ist verheiratet – seine Frau heißt Izabela.