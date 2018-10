Melsungens Torwart Simic wird zum Mann des Tages gegen Göppingen

Kassel. Beim 25:22-Heimsieg der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga gegen Frisch Auf Göppingen schwang sich Torwart Nebojsa Simic zu einer Glanzleistung auf.

Die MT Melsungen hatte im Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen Frisch Auf Göppingen vorsorglich auch noch Eigengewächs Glenn Eggert zum Aufwärmen geschickt. Für den Fall, dass Torwart-Routinier Johan Sjöstrand wegen einer Erkältung kurzfristig passen muss. Doch der Schwede brauchte sich letztlich genauso wenig für einen Einsatz im Kasten fertigzumachen wie Youngster Eggert, der hinter der Ersatzbank Platz genommen hatte. Denn der Montenegriner Nebojsa Simic war von Beginn an ein glänzender Rückhalt und avancierte beim knappen 25:22-Heimerfolg mit 19 Paraden zum Sieggaranten. Das heißt: fast 50 Prozent gehaltene Bälle.

Normalerweise studiert er vor einer Partie die Wurfbilder der gegnerischen Schützen. Doch diesmal verzichtete er auf diese Form der Einstimmung. „Ich gucke mir oft zu viele Videos an. Und jetzt ohne diese Vorbereitung habe ich länger gewartet, bis ich mich bewegt habe“, erklärte Simic. Es hat sich bezahlt gemacht.

In der entscheidenden Phase entschärfte er in unwiderstehlicher Manier unter anderem zwei Siebenmeter vom Göppinger Strafwurf-Spezialisten Marcel Schiller – erst war er mit einem Arm (53.), dann mit dem linken Fuß zur Stelle (59.). Die 3576 Zuschauer feierten ihn mit anhaltendem Applaus. Als „bravourös“ bezeichnete Melsungens Manager Axel Geerken Simics’ Leistung. Der frühere Bundesliga-Keeper freute sich auch deshalb ganz besonders über dieses Kunststück, weil er nun Simic und Sjöstrand nach der Trennung vom langjährigen Torwarttrainer Mile Malesevic betreut. „Mile fehlt mir schon ein bisschen. Ich habe immer gut mit ihm zusammengearbeitet“, bemerkte Simic am Rande.

Nach der Schlusssirene genoss der Mann des Tages die Anerkennung der Fans, von denen viele ein Foto mit ihm haben wollten. „Simo hat uns den Sieg gerettet. Wenn seine Paraden nicht gewesen wären, wäre der Druck am Ende noch sehr groß geworden“, stellte Kapitän Finn Lemke fest. In der ersten Halbzeit hatte die 6:0-Deckung der Nordhessen sehr kompakt gestanden. „Nach der Pause waren es dann mehr freie Bälle, mit denen es Simo zu tun hatte“, räumte Abwehrchef Lemke ein.

Dennoch war Simic mit der Defensivleistung seiner Mannschaft durchaus zufrieden. „Das war schon richtig gut heute“, sagte der Mann mit der Trikotnummer 16. Anders als in einigen Partien zu Beginn dieser Runde fanden die Melsunger diesmal in der 6:0-Formation zur nötigen Stabilität. Der Innenblock mit Felix Danner und Lemke hatte die Rückraumschützen der Gäste weitgehend im Griff. Den Rest erledigte Simic.

Der Montenegriner hat im Oktober noch viel vor. Er muss Ende des Monats zwei Länderspiele mit seinem Heimatland gegen die Färöer Inseln und in der Ukraine bestreiten. Zuvor gilt aber sein Hauptaugenmerk der MT. Am kommenden Sonntag geht es erst mal nach Minden – und da möchte er an seine Leistung aus dem Göppingen-Spiel anknüpfen.

Der Spieltag in der Handball-Bundesliga