Melsungens Trainer Heiko Grimm: "Unter mir spielt die MT schneller und flexibler"

Seit einem Jahr ist Heiko Grimm Trainer des Handball-Bundesligisten MT Melsungen. Im Interview erklärt er mit Manager Axel Geerken, warum es anfangs nicht rund lief und was er erreichen will.

Herr Grimm, können Sie sich noch daran erinnern, was vor einem Jahr war?

Heiko Grimm: Ja. Ich wusste, dass ich im April zum Cheftrainer berufen wurde und habe deshalb mal genau nachgeschaut. Am 6. April habe ich Einjähriges.

Wie fällt Ihre persönliche Bilanz aus?

Grimm: Ich habe gute Erfahrungen gesammelt. Motiviert und ungeduldig bin ich immer noch, aber ich bin auch etwas ruhiger geworden.

Und sportlich?

Grimm: Zu Serienbeginn habe ich es mit einer Rotation im Team probiert. Wir haben das System dann verändert, haben auf einige Leute mehr gesetzt – damit sind wir erst einmal besser gefahren. Es haben sich neue Hierarchien gebildet, ein neues Spielsystem wurde verinnerlicht, jeder erfüllt seine Aufgaben, und nur so ist Erfolg möglich.

Herr Geerken, welche Schulnote würden Sie Ihrem Trainer geben?

Axel Geerken: Das wäre wirklich zu einfach, diese sehr komplexe Arbeit in einer Zahl auszudrücken. Denn es ist viel passiert. Wir hatten sehr viele Verletzte, und wir haben einiges verändert. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass Heiko und ich sehr eng und gut zusammenarbeiten. Dies ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb wir trotz eines dezimierten Teams auf Platz fünf stehen.

+ Manager Axel Geerken © Dieter Schachtschneider

Im Herbst wuchs die öffentliche Kritik an Heiko Grimm. Inwieweit hatten Sie Zweifel, dass der Schritt, ihn zum Trainer zu machen, zu früh kam?

Geerken: Für mich gab es keine Zweifel. Holprige Phasen gibt es im Sport, natürlich auch bei uns. Ich habe immer die langfristige Entwicklung im Auge und war mir sicher, dass Heiko entscheidende Impulse setzen würde. Das hat er bis hierhin getan.

Herr Grimm, ihr erstes Jahr ist eine Saison, wie sie wohl kaum nervenaufreibender sein könnte, oder?

Grimm: Als nervenaufreibend würde ich es nicht bezeichnen. Die Herausforderung ist, dass ich immer neue Automatismen schaffen muss. Wir müssen immer schauen, wer gerade zur Verfügung steht, wer passt in welches System. Schlaflose Nächte habe ich deshalb nicht. Für diese Arbeit bin ich schließlich angestellt. Ich habe gelernt, auch mal abzuschalten.

Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung des Teams, auch vor dem Hintergrund des Verletzungspechs?

Geerken: Die Mannschaft hat sich in der langen Zeit, in der unsere Verletzten ausgefallen sind, gefestigt. Insofern wird es jetzt spannend zu beobachten was passiert, wenn der eine oder andere demnächst zurückkehrt. Grundsätzlich ist es erfreulich, wie sich aus dieser Situation einige Spieler hervorgetan haben. Lasse Mikkelsen sticht etwas heraus, aber letztlich haben alle ihren Beitrag geleistet. Das Team ist eng zusammengerückt und arbeitet sehr gut mit dem Trainerteam zusammen. Diesen Weg müssen wir weitergehen.

Grimm: Mir ist es genauso wichtig, dass man erkennt, wie unser Spielstil sein soll. Die MT spielt aktuell deutlich schneller, deutlich flexibler. Das ist der Unterschied zu der MT der vergangenen Jahre.

Die Diskussionen um einzelne Personalien haben dem Team nicht geschadet. Wie lauten die Ziele für die nächsten Jahre?

Grimm: Unser Ziel muss es sein, dass wir mittelfristig in Zusammenhang mit den besten fünf Teams der Liga genannt werden. Langfristig wollen wir uns in den Top fünf festsetzen.

Geerken: Die Liga ist eng, die Quali für die Champions League verändert sich – der Weg in die nationale Spitze wird nicht leicht. Deshalb sind wir dabei, den Kader in die richtige Richtung zu bringen. Es ist super, dass wir Kai Häfner 2020 dazubekommen. Dass auf Positionen getauscht wird, ist normal. Wir haben aber schon jetzt ein gutes Grundgerüst, auf dem wir aufbauen können.

Die MT steht seit Jahren für Kontinuität und Wirtschaften mit Augenmaß. Kann dies vor dem Hintergrund dieser Ziele überhaupt so bleiben?

Geerken: Ja. Wir arbeiten nach wie vor so. Das heißt nicht, dass wir weniger ambitioniert sein müssen. Unsere Neuzugänge sind von unserem sportlichen Konzept überzeugt. Darüber hinaus zeichnen uns weiterhin die Eigenschaften aus, dass wir ruhig bleiben, egal, wie die Ergebnisse ausfallen, und den Spielern ein familiäres Umfeld bieten.

Grimm: Die Müllers, Danner und Allendorf haben die MT vorangebracht. Jetzt hoffen wir, dass Spieler wie Finn Lemke und Julius Kühn eine Ära prägen werden. Man kann nicht mit ein und demselben Stamm zehn Jahre lang spielen. Im Sinne der MT planen wir langfristigen Erfolg. Und diesbezüglich stellen wir jetzt die Weichen.

Was ist in dieser Saison noch möglich?

Grimm: Wir haben noch sehr viele 50:50-Spiele. Um möglichst viele für uns zu entscheiden, werden wir uns in eine gute Form bringen. Dann ist es möglich, Platz fünf zu halten. Dies wäre, aufgrund der Umstände, eine große Leistung des Teams.

Geerken: Ich finde die aktuelle Pause nicht so schlecht. Denn so können die Spieler, die zuletzt mehr spielen mussten, ein bisschen regenerieren. Und von den Langzeitverletzten wird der eine oder andere zurückkommen. Dann können wir am 20. April beim Bergischen HC angreifen.

Axel Geerken und Heiko Grimm

Axel Geerken (46) ist seit 2012 Manager beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen. Zuvor war er Geschäftsführer in Gummersbach und Wetzlar. Während seiner aktiven Karriere als Torwart spielte Geerken unter anderem für den THW Kiel und die HSG Wetzlar. Der gebürtige Oldenburger lebt mit seiner Frau und ihren beiden Kindern in Wetzlar-Dutenhofen.

Heiko Grimm (41) ist seit einem Jahr Cheftrainer bei der MT. Zuvor war er Assistent von Michael Roth bis zu dessen Entlassung. Grimm trug 48-mal das deutsche Nationaltrikot und wurde 2004 Europameister. Seine wichtigsten Stationen als Aktiver: TV Großwallstadt, HSV Hamburg, SG Wallau-Massenheim. Der gebürtige Miltenberger ist verheiratet.

Lesen Sie auch: Überbelastung im Handball: Stars protestieren mit einem Video im Netz