Handball-Bundesligist: MT Melsungen Gut gelaunt zurück in die Halle

Training in kleiner Gruppe

+ © Alibek Käsler Abstand halten: die beiden MT-Profis Julius Kühn (links) und Tobias Reichmann beim Training in der Melsunger Zweifeldhalle. © Alibek Käsler

„Das Schönste war es“, sagt Arjan Haenen, „die Jungs mal wieder live zu sehen.“ In den vergangenen Wochen hatte der Co-Trainer der MT Melsungen die Spieler des Handball-Bundesligisten wegen der Coronakrise nur virtuell getroffen – in den regelmäßigen Videokonferenzen des Teams. Jetzt organisierten die MT-Verantwortlichen erstmals eine Art Mannschaftstraining – für all jene, die sich zurzeit in Nordhessen aufhalten.