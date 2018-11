MT Melsungen gegen Erlangen: Rückkehr guter Bekannter

Einst als Trainer in Kassel: Jetzt ist er Coach in Erlangen: Adalsteinn Eyjolfsson (links); Zu Gast an alter Wirkungsstätte: Johannes Sellin.

Beim Heimspiel der MT Melsungen am Donnerstag ab 19 Uhr in der Handball-Bundesliga gegen den HC Erlangen tritt der Gast mit zwei guten Bekannten an.

Im Verlauf einer Handball-Saison kommt es immer mal wieder vor, dass Bundesligist MT Melsungen den einen oder anderen alten Bekannten in der Rothenbach-Halle begrüßen kann. Jeffrey Boomhouwer war schon mit dem Bergischen HC da, Mikael Appelgren wird noch mit den Rhein-Neckar Löwen in der Messehalle zu Gast sein. Bereits am morgigen Donnerstag wird ab 19 Uhr ebenfalls ein vertrautes Gesicht zum Spielereingang hereinkommen: Rechtsaußen Johannes Sellin trifft mit dem Tabellen-15. HC Erlangen auf sein Ex-Team Melsungen.

Mit dabei haben die Franken noch eine weitere in dieser Region bestens bekannte Handball-Größe: Trainer Adalsteinn Eyjolfsson, einst Coach bei der SVH Kassel.

Wir blicken auf zwei ganz unterschiedliche Rückkehrer:

Adalsteinn Eyjolfsson

Am 4. Dezember ist es genau zehn Jahre her, dass der Isländer nach Kassel kam und das Traineramt beim Regionalligisten aus Harleshausen übernahm. Es war sein erstes Engagement bei einer Männermannschaft in Deutschland. Unvergessen für ihn: der 32:23-Sieg vor 1500 Zuschauern in der Kasseler Aueparkhalle gegen den Lokalrivalen aus Gensungen

„Eine schöne Zeit“, sagt Eyjolfsson rückblickend. Auch deshalb, weil die Mannschaft nach der Insolvenz der zuständigen MEG-Spielbetriebs- und Marketing GmbH im Herbst 2009 weiter kämpfte. Als „menschlich super“ bezeichnet er das Verhalten der damals verbliebenen Spieler wie Felix Geßner und Daniel Botte. Im Frühling 2010 nahm Eyjolfsson ein Angebot aus Eisenach an – der ThSV wurde seine erste Bundesliga-Station. Bevor er 2017 nach Erlangen ging, hatte der Isländer noch den TV Hüttenberg trainiert. „Es gab zwar auch kleine Rückschritte, insgesamt ist es aber gut gelaufen“, bilanziert der 41-Jährige.

Das sagt Eyjolfsson vor dem Spiel in Kassel: „Wir wissen, welche Qualität die Melsunger besitzen. Sie haben zwar auch einige Ausfälle, sind aber immer noch breit aufgestellt. Es wird eine schwere Aufgabe für uns. Unser Ziel ist ein gutes Ergebnis.“

Johannes Sellin

Von 2013 bis 2017 stand Usedoms prominentester Handball-Export bei der MT unter Vertrag. „Ich war mit 23 noch recht jung, als ich nach Melsungen kam. Ich werde auch noch in zehn Jahren sagen, dass ein Spiel gegen die MT etwas Besonderes für mich ist“, erklärt Sellin. „Sofern“, fügt er schmunzelnd hinzu, „ich dann überhaupt noch spielen sollte.“ An Silvester 2018 feiert er seinen 28. Geburtstag.

+ Ein Bild aus MT-Zeiten: Johannes Sellin. © privat/nh

Bei der MT avancierte Sellin zum Publikumsliebling. Sein Husarenstück lieferte der schnelle Linkshänder im Oktober 2016 ab, als er beim 37:25-Heimerfolg gegen Stuttgart 16 Tore (davon zwei Siebenmeter) erzielte. Im selben Jahr war er mit der deutschen Nationalmannschaft in Polen Europameister geworden. Pikant: Tobias Reichmann, sein damaliger Kollege auf Rechtsaußen in der DHB-Auswahl, wurde 2017 sein Nachfolger in Melsungen.

Bevor Sellin nach der Saison 2017/18 nach Franken umzog, heiratete er noch in der Kasseler St.-Maria-Kirche seine langjährige brasilianische Freundin Julia. Die Hochzeitsfeier fand in der Orangerie statt.

Das sagt Sellin vor dem Spiel in Kassel: „Wir stehen nicht da, wo wir hingehören. Wir haben in einigen Spielen gut mitgehalten, aber immer das bittere Los gezogen und knapp verloren. Aber das wird sich ändern. Wir wollen gegen die MT Melsungen nicht nur gut aussehen, sondern erhoffen uns auch zwei Punkte.“

Das ist der aktuelle Stand in der Handball Bundesliga

Die Übersicht: Das ist der Spielplan der MT Melsungen für die Saison 2018/2019