Spielplan veröffentlicht: MT startet mit einigen Krachern

Melsunger erwarten Flensburg, Magdeburg und Löwen

+ © Andreas Fischer Heiko Grimm, Melsunger Trainer © Andreas Fischer

Kassel – Zum Start den Meister, zum Schluss den Rekordmeister – Handball-Bundesligist MT Melsungen hat prominente Gegner am ersten und am letzten Spieltag. Während sich am 25. August ab 16 Uhr die SG Flensburg-Handewitt in der Kasseler Rothenbach-Halle vorstellt, ist der THW Kiel am 14. Mai 2020 an der Fulda zu Gast. Das steht fest, nachdem der Ligaverband den kompletten Spielplan veröffentlicht hat.