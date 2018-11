Die MT und der Tag nach dem Schock: Pavlovics Verletzung überschattet Spiel gegen Stuttgart

Kiel. Am Mittwochmorgen klarte der Himmel über Kiel auf – viel Sonnenschein, kaum noch Wolken. Der Start in den Tag fiel den Handballern der MT Melsungen dennoch schwer. „Die bittere Verletzung von Domba steckt uns immer noch in den Gliedern“, bekannte Trainer Heiko Grimm.

Domba – das ist der Spitzname von Rückraumstratege Domagoj Pavlovic, und das frühe Ausscheiden des Kroaten nach nur 31 Sekunden war nach wie vor das einzige Thema im Team.

Die 19:31-Niederlage im Pokal-Viertelfinale gegen den THW Kiel interessierte die Nordhessen überhaupt nicht. Und das Punktspiel heute ab 19 Uhr beim TVB Stuttgart (wir tickern hier live) war vor dem Abflug von Hamburg in die schwäbische Metropole noch weit weg. Die Gedanken der MT-Profis waren nur bei ihrem Teamkollegen, der wegen einer Außenknöchelfraktur am Mittwochvormittag in der Uniklinik Kiel operiert wurde. Zusätzlich zur Fraktur ist auch ein Syndesmoseband gerissen. In den nächsten Tagen wird der 25-Jährige laut Teamarzt Dr. Gerd Rauch nach Melsungen gebracht. Ihn erwartet eine dreimonatige Pause.

Dabei war es ein Allerwelts-Zweikampf mit seinem kroatischen Nationalmannschaftskollegen Domagoj Duvnjak, der für Pavlovic im ersten Angriff des Spiels so verheerende Folgen hatte. Duvnjak, sichtlich geschockt, gab seinem Landsmann zwei Küsse noch auf die Wange, als dieser eine schmerzstillende Spritze erhalten hatte und auf einer Trage aus der Halle gebracht wurde.

Unmittelbar nach dem Spiel hatte der THW-Superstar zusammen mit Melsungens Kreisläufer Marino Maric Pavlovics Frau angerufen. Jana saß zu Hause in Melsungen, als sie vom Pech ihres Mannes erfuhr. „Wir beide haben sie erst mal getröstet“, berichtete Maric vor der Fahrt zum Teamhotel am Kieler Stadtwald. Da Manager Axel Geerken den verletzten Angreifer ins Krankenhaus begleitet hatte, waren die Melsunger Verantwortlichen und Spieler über den Zustand des Neuzugangs ständig informiert.

Pavlovic bekam von allen Seiten viel Zuspruch. THW-Trainer Alfred Gislason erklärte: „So richtig kommt keine Freude über unseren Einzug ins Final Four auf. Es überwiegt das Mitleid für Pavlovic und die MT, wir wünschen dem Spieler alles Gute.“

Für seinen Gegenüber Grimm war nach 31 Sekunden der Spielausgang zweitrangig: „Es war nicht mehr relevant, ob wir weiterkommen oder nicht.“ Das war auch seinen Spielern anzumerken, die vor allem in der Abwehr nicht mehr richtig zupackten. Bezeichnend: Es gab keine einzige Zeitstrafe an diesem Abend.

„Ich habe einige andere Spieler angesehen: Ihre Gesichter waren total blass“, stellte MT-Rechtsaußen Tobias Reichmann nach der Begegnung fest. Selbst für den erfahrenen Handball-Profi, seit dieser Saison als Vize-Kapitän bei den Melsungern besonders in der Verantwortung, war es kein gewöhnlicher Handball-Abend: „Heute ist es in Ordung, wenn du mal ein Bierchen trinkst.“ Dafür hatte auch Grimm vollstes Verständnis.

Nach der Ankunft in Stuttgart stand für das MT-Team in der Scharrena noch eine Übungseinheit an. „Nur um ein bisschen die Müdigkeit aus den Knochen zu bekommen“, wie der Coach betonte. Mannschaftsführer Finn Lemke weiß, woraus es jetzt ankommt: „Wir müssen noch enger zusammenrücken. Und auch wenn es sehr schwerfällt: Wir müssen dafür sorgen, dass wieder ein bisschen Spaß reinkommt.“

Mit Pavlovic, Julius Kühn, Michael Müller und Timm Schneider fehlen nun vier von acht Rückraumspielern. „Wir denken über mögliche Nachverpflichtungen nach – aber ganz entspannt“, sagt Grimm. Erstens ist es schwer, in dieser Phase qualitativ hochwertige Spieler zu finden. Zweitens besteht die Hoffnung, dass Müller und Schneider in einigen Wochen wieder zur Verfügung stehen werden. Und Pavlovic dürfte im Frühjahr zurückkehren.

