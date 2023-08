MT Melsungen vor dem ersten Punktspiel - Gesucht: eine Startsieben

Von: Björn Mahr

Teilen

Der Melsunger Cheftrainer und sein Assistent: Roberto Garcia Parrondo (43 Jahre, links) und Arjan Haenen (36). © Andreas Fischer

Handball-Bundesligist MT Melsungen startet mit einem Heimspiel am Sonntag gegen Frisch Auf Göppingen in die Serie.

Kassel - Am vergangenen Wochenende hatten die Spieler des Handball-Bundesligisten MT Melsungen trainingsfrei. Seit Montag beschäftigt das Team von Chefcoach Roberto Garcia Parrondo aber nur noch ein Thema: die Vorbereitung auf das Auftaktspiel am Sonntag ab 16.30 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen Frisch Auf Göppingen.

So ist die Lage vor der Partie gegen den Altmeister aus Schwaben:

Das Personal

Es war ein Schreckmoment, als Neuzugang Adrian Sipos vor einer Woche bei der Generalprobe (24:24) gegen die Füchse Berlin vom Feld humpelte. Der Ungar hatte sich nach einem Vorstoß von Fabian Wiede am Knöchel verletzt. „Es wird besser. Er wird zwar nicht bei hundert Prozent sein, aber er tut alles dafür, dass er die Mannschaft unterstützen kann“, sagt Parrondo. Somit dürften alle 15 Profis zur Verfügung stehen. Den Kader komplettiert ein Nachwuchsmann – entweder Manuel Hörr oder Tom Wolf. Beide waren zuletzt regelmäßig bei der Bundesliga-Mannschaft dabei. „Natürlich habe ich einen besonderen Blick auf die beiden Jungs“, sagt Assistenzcoach Arjan Haenen, der auch für die Melsunger Reserve verantwortlich ist.

Die Startsieben

Wer steht am Sonntag in der Anfangsformation? Keine leichte Frage, die Parrondo, Haenen und Torwarttrainer Carsten Lichtlein klären müssen. „Wir müssen die richtige Balance im Team finden. Es gibt Spieler, die besser im Angriff sind, dafür haben andere vielleicht mehr Qualität in der Abwehr“, erklärt der Spanien. Der 43-Jährige freut sich, dass er „so viele Optionen“ hat. „Es wird ein hartes Spiel. Und deshalb müssen wir die Spielanteile gut verteilen, damit die Jungs auch noch in der Schlussphase die nötige Frische haben.“ Für das Tor kommen Nebojsa Simic und Adam Morawski in Frage.

Die Taktik

Es ist kein Geheimnis, dass die MT eine 6:0-Abwehr favorisiert. Durch die Verpflichtungen von Sipos und Dainis Kristopans hat sie zusätzliche Optionen für den Innenblock. Denn auch Julius Kühn, Rogerio Moraes, Arnar Freyr Arnarsson und Elvar Örn Jonsson kommen für Aufgaben in diesem Bereich in Betracht. „Wir haben nun viel mehr Möglichkeiten für die Deckung und können Eli auch mal aus dem Zentrum rausnehmen“, freut sich Haenen. Speziell in der vergangenen Spielzeit war Jonsson in Defensive wie Offensive arg gefordert. Sollten die Nordhessen in einer 5:1-Variante verteidigen, können David Mandic, Sipos, Jonsson oder Domagoj Pavlovic den vorgezogenen Part übernehmen.

Das Zuschauerinteresse

4500 Zuschauern bietet die Rothenbach-Halle Platz. Eintrittskarten stehen noch in allen Kategorien zur Verfügung. Die Tageskasse öffnet am Sonntag um 15 Uhr.