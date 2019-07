Erstes Training: Melsunger Handballer aus dem Sommerurlaub zurück

Am Montag um 16.30 Uhr war der Sommerurlaub für die Melsunger Bundesliga-Handballer offiziell beendet.

MT-Coach Heiko Grimm bat seine Spieler in Melsungen zum Auftakt der sechswöchigen Vorbereitung zum ersten Training.

„Die Jungs sollen sich erst einmal ein bisschen wieder an die Halle gewöhnen“, erläuterte Grimm. Zum Abschluss ging es für Kapitän Finn Lemke, Felix Danner und ihre Kollegen allerdings auch noch einmal an die frische Luft – Laufeinheit. Am Dienstag stehen für die Profis Leistungstests an der Uni Kassel auf dem Plan.

Einige Nationalspieler wie Nebojsa Simic und Neuzugang Kai Häfner werden wie geplant erst am Donnerstag zum Team stoßen. Am Freitag ab 18 Uhr präsentiert sich die Mannschaft erstmals der Öffentlichkeit – vor malerischer Kulisse im Melsunger Schlossgarten. Dort wird das neue Trikot vorgestellt.