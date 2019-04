MT Melsungen schlägt sich mehr als wacker und darf von Europa träumen

Sieben Spiele hat die MT Melsungen 2019 bestritten, acht Begegnungen stehen noch aus. Es ist sozusagen Halbzeit in der zweiten Saisonhälfte. Eine Zwischenbilanz.

Erst mal Pause. Für die MT Melsungen geht es erst in drei Wochen weiter. Bis jetzt steht fest: Angesichts des enormen Verletzungspechs schlägt sich die MT mehr als wacker. Was sonst noch auffiel:

Mittendrin im Rennen um Platz fünf: Vier Spiele gewonnen, drei Partien verloren – seit der WM-bedingten Pause haben sich die Melsunger in eine gute Position gebracht. Sie haben es jetzt selbst in der Hand, die Runde als Fünfter abzuschließen – dieser Rang bedeutet voraussichtlich ein Platz im internationalen Geschäft.

Wenn die Nordhessen nicht am Samstag gegen den TVB Stuttgart (24:26) gestrauchelt wären, hätten sie bereits vier Zähler Vorsprung auf Berlin. „Die Pleite gegen Stuttgart wird mich noch einige Tage beschäftigen. Allerdings sollten wir jetzt nicht vergessen, was wir in den vergangenen Wochen geleistet haben“, sagt Rückraummann Roman Sidorowicz. Klar, souveräne Auswärtssiege in Göppingen und Leipzig sind keine Selbstverständlichkeit. Andererseits wurde auch deutlich, dass die MT personell geschwächt gegen Teams wie Magdeburg und Kiel wenig zu bestellen hat.

Fehlende Konstanz über 60 Minuten: „Die Mannschaft hat sich in den zurückliegenden Wochen sehr gut präsentiert“, resümiert Trainer Heiko Grimm, „es tut mir für die Jungs leid, dass sie mit hängenden Köpfen in die Pause gehen müssen.“

Dabei war gerade das Heimspiel gegen Stuttgart durchaus sinnbildlich für die Auftritte in den Monaten Februar und März: Die Mannschaft startet gut, leistet sich aber nach der Pause eine längere Schwächephase. In Leipzig und Göppingen sowie gegen Berlin konnte die MT von einem großen Vorsprung zehren, gegen die Bittenfelder war die Zwei-Tore-Pausenführung zu wenig.

Verlass auf Spielmacher Mikkelsen: Über den Dänen Lasse Mikkelsen wurden in den vergangenen Monaten schon viele Loblieder angestimmt. „Ich treffe viele Entscheidungen und liege dabei oft richtig. Ich genieße es, dass es bei mir so gut läuft“, erklärt Mikkelsen bescheiden. Wenn er so weiter macht, könnte er auch für die dänische Auswahl wieder ein Thema werden. „Wenn sich der Nationaltrainer melden würde, wäre das schön“, betont der blonde Schlaks, „aber man muss auch ehrlich sagen: Unser Auswahlteam ist gerade Weltmeister geworden, da ist es jetzt schwer hineinzukommen.“ Gehörigen Respekt zollt ihm sein Vereinscoach. „Was Lasse leistet, ist außergewöhnlich“, stellt Grimm fest.

Frischer Wind über außen: Die Melsunger setzen auf ein hohes Spieltempo. Zuletzt kamen sie mit viel Schwung – deutlich verbessert gegenüber der Hinrunde. Dadurch können auch die Außen ihre Qualitäten im Gegenstoß ausspielen. Yves Kunkel und Michael Allendorf überzeugen auf dem linken Flügel, und Tobias Reichmann glänzte bis zu seiner Verletzung auf der rechten Seite. Seitdem er fehlt, macht Youngster Dimitri Ignatow einen ordentlichen Job.

Keine Unruhe wegen Personaldebatten: Die Trennung von Simon Birkefeldt im kommenden Sommer, der vorzeitige Abschied von Philipp und Michael Müller – trotz dieser Personalien zeigte sich das MT-Team über weite Strecken gefestigt. Das macht Hoffnung auf einen überzeugenden Saison-Endspurt.

MT Melsungen: So geht die Saison weiter

Erst am 20. April (Ostersamstag) geht es für die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen mit dem wichtigen Auswärtsspiel in Wuppertal beim Bergischen HC weiter. Wegen Länderspielverpflichtungen muss Trainer Heiko Grimm in der kommenden Woche auf Finn Lemke, Roman Sidorowicz, Nebojsa Simic und Dimitri Ignatow verzichten. Zudem muss Michael Müller für eineinhalb Wochen aussetzen, der morgen am Fuß operiert wird.

Bereits am Dienstag müssen die MT-Fans schnell sein. Um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf für die restlichen Heimspiele. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf mt-melsungen.de. Mittlerweile stehen auch die Termine für alle verbleibenden Auftritte fest. Dabei findet die Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen zu ungewohnter Zeit um 12.30 Uhr statt, weil der Hessische Rundfunk das Spiel live im Fernsehen ausstrahlen wird.

Die Ansetzungen: MT Melsungen - GWD Minden (27. April/20.30 Uhr), Eulen Ludwigshafen - MT (2. Mai/19 Uhr), MT - RN Löwen (12. Mai/12.30 Uhr), Flensburg - MT (16. Mai/19 Uhr), MT - Hannover-Burgdorf (23. Mai/19 Uhr), Erlangen - MT (29. Mai/20.30 Uhr), MT - TBV Lemgo (9. Juni/15 Uhr).

