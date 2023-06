Im letzten Heimspiel der Saison: MT Melsungen zittert sich zum Sieg gegen Hamm

Von: Frank Ziemke

Teilen

Arnar Freyr Arnarsson, Kai Häfner und Agustin Casado. © Andreas Fischer

Es war ein Abend im Zeichen des Abschieds. Das letzte Heimspiel. Der letzte Auftritt für Spieler wie Agustin Casado und Gleb Kalarash. Das letzte Spiel gegen einen Gegner, der als Absteiger feststeht.

Doch es wurde kein Abend für schwache Nerven. Beim 30:29 (13:16)-Zittersieg gegen den ASV Hamm kamen die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen erst in der Schlussminute zum Sieg und wahrten die kleine Chance, im letzten Moment doch noch auf den Zug nach Europa zu springen.

Trainer Roberto Garcia Parrondo hatte die Startformation gegenüber den letzten Auftritten kräftig durchgewürfelt. Da stand Youngster Florian Drosten auf links. Timo Kastening durfte rechts mal wieder von Beginn an ran. Andre Gomes begann im Rückraum. Das Tor hütete Adam Morawski.

Doch es war nicht so, dass der absteigende Aufsteiger hier keine Gegenwehr leisten würde. Oder anders ausgedrückt: Es war ein ziemlicher Stolperstart, den die Gastgeber da hinlegten – gegen einen Gast, der auswärts noch ohne jeden Punkt ist. Die MT führte zwar dank zweiter Drosten-Tore 3:1 (9.), es wurde dann aber sehr zäh. Morawski hatte zwar schnell fünf Paraden auf dem Konto – aber offensiv reihte sich Fehlversuch an Fehlversuch auf dem Konto der Gastgeber. Allein Gomes hatte nach kurzer Zeit vier davon auf dem Konto.

Die Folge: In der 20. Minute ging Hamm durch Yonatan Dayan 8:7 in Führung. Was ja verkraftbar ist. Aber: Zur Pause lagen die Gäste immer noch in Front: 16:13. Weil die Westfalen durch Tempogegenstöße zu leichten Toren kamen. Immer, wenn die MT herankam – Julius Kühn zum 11:12 (27.) – zog Hamm wieder davon. Den Schlusspunkt setzte Fabian Huesmann per Siebenmeter in der Schlusssekunde.

Es wurde nun dringend Zeit für eine Reaktion der Gastgeber. Es ging hier gegen den Absteiger. Ein Sieg musste her, um den Funken Hoffnung auf Europa zu halten. Julius Kühn setzte nach wenigen Sekunden auch ein Signal für den Umschwung. Doch es blieb zäh. Immer wieder kam Hamm zu leichten Treffern, führte auch nach 40 Minuten noch 20:18.

Und wer dachte, das Blatt würde sich bald wenden, wurde getäuscht. Hamm baute die Führung aus. Lag in der 42. Minute durch Jan van Boenigk erstmals mit vier Toren vorn. Und kurz darauf durch Savvas Savvas sogar mit fünf.

Es wurde jetzt unruhig auf den Rängen. Als Julius Kühn einen Pass viel zu hoch ansetzte (45.), gab es laute Unmutsbekundungen. Es war dann Schlussmann Morawski, der mit einer starken Parade gegen den freien Alexander Schulze ein Zeichen setzte (49.). Die MT raffte sich auf, kam Schritt für Schritt heran. Kai Häffner übernahm Verantwortung. Nach seinem siebten Treffer zum 26:27 (55.) war die MT wieder dran.

Alles war bereitet für eine packende Schlussphase. In der Julius Kühn in der 59. Minute endlich beim 29:29 den Ausgleich erzielte. In der Hamms Stefan Bauer völlig frei am Kreis verwarf. In der Timo Kastening nervenstark mit einem verwandelten Siebenmeter die Führung. Und in der Morawski mit einer Parade gegen Yonatan Dayan den ebenso wichtigen wie glücklichen Sieg festhielt. Die Hoffnung auf einen Platz für Europa lebt noch.

MT: Morawski 27 GT, 14, Simic (für 2 Siebenmeter) - Kühn 5, Malasinskas 1, Casado 3, Ignatow, Drosten 2, Arnarsson 2, Waldgenbach, Gomes, Kalarash 1, Häfner 7, Fuchs, Kastening 7/2, Mandic 1, Pavlovic 1.

Strafminuten: MT - ASV

Zuschauer: 3364.