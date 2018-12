Das Dilemma der MT Melsungen

Die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen stecken in einem Dilemma: Durch die vielen Ausfälle muss sich das Team praktisch neu erfinden.

In der 52. Minute schnappte sich Melsungens Trainer Heiko Grimm das Fläschchen mit dem bei Handballern beliebten Heilpflanzenöl: ein paar Tropfen Minzöl auf Zunge und Nase – und noch einmal die Sinne schärfen für die Schlussphase. Grimm trieb sein Team nach vorn – und kurzzeitig zahlte sich dies aus. Denn das Team der MT Melsungen kam im Bundesliga-Spiel beim TBV Lemgo noch einmal in die Nähe eines Punktgewinns. Doch nach 60 Minuten stand für die Nordhessen eine 26:28-Niederlage – trotz intensiven Kampfs und auch freier Atemwege.

„Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Das Momentum war auf unserer Seite“, fasste MT-Linksaußen Yves Kunkel seine Eindrücke zusammen. Er selbst hatte mit zwei wichtigen Treffern zum kaum noch für möglich gehaltenen 25:25-Zwischenstand maßgeblich beigetragen. „Wir hätten dann vielleicht etwas mehr Druck auf die Lemgoer Mitte machen müssen“, sagte Rückraumakteur Simon Birkefeldt mit Blick auf die entscheidenden Gegentreffer. Denn trotz 6:0-Deckung der Melsunger trafen die Lipper durch Patrick Zieker und Jonathan Carlsbogard aus dem Angriffszentrum – die Tore waren genauso vermeidbar wie die vielen technischen Fehler der MT im ersten Durchgang.

Dabei wurde deutlich, in welchem Dilemma die Mannschaft von Trainer Heiko Grimm steckt. Nun muss sich die MT praktisch schon zum zweiten Mal in dieser Hinrunde neu erfinden. Erst musste sie die Ausfälle von Julius Kühn, Michael Müller und Timm Schneider verarbeiten. Als Grimm ein System um Lasse Mikkelsen und Domagoj Pavlovic entwickelt hatte, verletzte sich der im linken Rückraum eingesetzte Kroate schwer. Jetzt sind die Nordhessen dabei, den kurzfristig verpflichteten Schweizer Roman Sidorowicz einzubauen. Doch dies braucht Zeit. Umso mehr, weil Stratege Müller gerade erst nach langer Verletzungspause zurückgekehrt ist. „Die Jungs müssen sich erst einspielen“, erklärt Grimm.

Dennoch ruft das Team im Positionsspiel sein Potenzial nicht voll ab. Ärgerlich besonders, dass Melsungens Weltklasse-Rechtsaußen Tobias Reichmann im ersten Abschnitt fast gar nicht eingebunden wurde. Sein einziger Abschluss war ein direkter Freiwurf in der letzten Sekunde. Kunkel kam auf der linken Seite zumindest dann zu Wurfmöglichkeiten, wenn ihn Finn Lemke bediente. „Wir müssen mehr gute Chancen herausspielen“, betonte Grimm. Er forderte auch ein kaltschnäuzigeres Auftreten seiner Mannschaft.

Am Donnerstag ab 19 Uhr (Sky) steht bereits das nächste Auswärtsspiel an – es wartet eine knifflige Aufgabe beim stark abstiegsbedrohten VfL Gummersbach. Bis dahin kann die MT daran arbeiten, noch besser den Rechtsaußen einzusetzen. Simon Birkefeldt trägt nach der Rückkehr von Müller etwas weniger Verantwortung. „Es ist gut, dass Michi wieder da ist“, stellte der Däne fest. Dies zahlt sich vor allem in der täglichen Trainingsarbeit aus: Wenn Birkefeldt in der Deckung agiert, kann Müller in der Offensive wirbeln – und umgekehrt.

Die nötige Unterstützung wird auch Kunkel am Donnerstag erhalten – erneut wird Youngster Fin Backs vom Zweitligisten Rimpar in Abwesenheit des verletzten Michael Allendorf im Aufgebot stehen. Kunkel weiß um seine verantwortungsvolle Rolle, stellt sich aber gern dieser Herausforderung: „Wir müssen bei so vielen Ausfällen einfach noch enger zusammenrutschen.“ Und ein bisschen Minzöl darf es ruhig auch sein.