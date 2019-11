Beim 30:17-Sieg gegen Göppingen funktioniert bei der MT Melsungen fast alles. Nun reist der Handball-Bundesligist gut gerüstet zum Europapokal-Rückspiel nach Piräus.

Nach der Bundesliga ist vor dem Europapokal. Oder umgekehrt. Auf jeden Fall geht es bei den Handballern der MT Melsungen derzeit Schlag auf Schlag. Mit Blick auf den Donnerstagabend und den souveränen 30:17 (16:7)-Erfolg gegen Frisch Auf Göppingen lässt sich festhalten: Die MT reist mit Volldampf nach Piräus zum Rückspiel im EHF-Cup.

Dort gilt es, den Vier-Tore-Vorsprung nach dem 32:28-Sieg im Hinspiel zu verteidigen und im besten Fall auszubauen – um erst gar keine Zweifel aufkommen zu lassen. „Wir sind gewarnt und müssen aufpassen. Dort wird die Halle brennen“, sagte Stefan Salger, der gegen Göppingen nach 20 Minuten ins Spiel kam und seine Chance prima nutzte. Er wisse um seine Rolle hinter Kai Häfner, ergänzte der 23 Jahre alte Linkshänder: „Aber ich bin immer bereit.“

Und wie er das war. Fünf Treffer steuerte der Neuzugang zum nie gefährdeten Sieg bei. Überhaupt erlebten 4032 Zuschauer in der Kasseler Rothenbach-Halle einen Abend, an dem bei der MT fast alles funktionierte. Salger dient dafür als Beispiel. Sein Trainer drückte es so aus: „Ich habe einigen Spielern eine Verschnaufpause gegönnt. Das Rotieren hat wunderbar geklappt“, sagte Heiko Grimm, der seiner Mannschaft ein dickes Kompliment aussprach.

Die hat ihm ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk beschert. Am Montag wurde der MT-Coach 42 Jahre alt. Er habe den Abend wirklich genossen, sagte Grimm. Daran hatte Nebojsa Simic großen Anteil. 16 Paraden, darunter drei gehaltene Siebenmeter – auch der MT-Schlussmann präsentierte sich wie seine Vorderleute nach zuletzt durchwachsenen Leistungen wieder wie zu besten Zeiten.

+ Vollauf zufrieden: MT-Torwart Nebojsa Simic.

Simic bezeichnete die Partie sogar als nahezu perfekt. „Besser geht’s fast nicht, und zwar in beiden Richtungen“, sagte der Montenegriner. Sie hätten gekämpft und eine gute Mentalität an den Tag gelegt. Oder anders ausgedrückt: Die MT beherzigte endlich mal ihr eigenes Motto und ging Vollgas – über 60 Minuten. „Wir haben nicht nachgelassen und uns Stück für Stück abgesetzt“, fasste Simic zusammen.

Und wenn es gut läuft, „macht es richtig Spaß. So soll es sein“, sagte Salger. Dann funktionieren eben auch solche Dinge wie in der 24. Minute, als Michael Allendorf ein Zuspiel von Julius Kühn per Kempa-Trick zum 11:7 vollendete. „Wir haben uns in der Deckung die Sicherheit geholt, und dann hast du im Angriff das nötige Selbstvertrauen“, sagte Allendorf. Auf den MT-Linksaußen kam gegen Göppingen ohnehin eine besondere Aufgabe zu. Der 33-Jährige fungierte in der 5:1-Deckung als Spitze.

Ja. Genau. 5:1-Deckung. Grimm hatte in der Woche dieses Abwehrsystem trainieren lassen. „Wir brauchten dringend eine zweite Variante. Das hatten wir besprochen“, erklärte Allendorf. Und klar, sie funktionierte. Weil sich die Teamkollegen hinter Allendorf sehr gut bewegten. Und weil der Linksaußen und Felix Danner dieses System in früheren Jahren häufiger praktizierten. „Felix ist der zentrale Mann. Wir sind super eingespielt.“

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Die Umstellung auf die 6:0-Formation während der zweiten Hälfte verlief reibungslos. Die MT reist also mit Volldampf und gut gerüstet nach Griechenland.