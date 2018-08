MT Melsungen siegt gegen Erlangen und trotzt den hohen Temperaturen

Melsungen. Trotz Temperaturen von fast 40 Grad unterm Hallendach: Die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen sind mit dem erwarteten Sieg in den Sparkassencup gestartet.

Und das trotz einer Luftfeuchtigkeit, wie man sie eher im Urwald erwartet. Trotz vieler Unterbrechungen wegen Wischens. Trotz einer Übungseinheit am Vormittag. Der Titelverteidiger bezwang vor 650 Zuschauern in der Melsunger Stadtsporthalle den HC Erlangen mit 27:23 (16:10) und trifft nun am heutigen Samstag ab 20 Uhr auf die TSV Hannover-Burgdorf. Die Hausherren waren anfangs etwas zu hektisch. Das Team von Trainer Heiko Grimm wollte von Beginn an ein hohes Tempo gehen, leistete sich aber einige leichte Fehler. So bekam der Favorit zunächst keine Sicherheit ins Spiel und lag nach acht Minuten 2:3 zurück. Dann aber übernahm die MT das Kommando: in der Abwehr kompromisslos, im Angriff effektiv.

„Einiges hat phasenweise ganz gut geklappt. Man hat aber auch gesehen, dass wir uns noch besser einspielen müssen“, erklärte Rechtsaußen Tobias Reichmann. Der Gastgeber setzte sich auf 8:3 ab und legte damit den Grundstein für eine klare Pausenführung. Vor allem Reichmann und Neuzugang Domagoj Pavlovic zeichneten sich als Schützen aus. Zudem war Nebojsa Simic ein sicherer Schlussmann. Der Montenegriner durfte am Freitagabend ran – sein Kollege Johan Sjöstrand, der am Spielfeldrand auf einem stationären Fahrrad seine Übungseinheit mit Fitnesscoach Florian Sölter absolvierte, erhält am Samstag seine Einsatzzeit.

Je länger die Begegnung dauerte, desto sehenswerter waren die Treffer, die die ambitionierten Nordhessen erzielten. Zum zweiten Durchgang wechselte Grimm fast einmal komplett durch. Auch Youngster Dimitri Ignatow, frisch gebackener Bronzemedaillengewinner der U20-EM, durfte ran. Lasse Mikkelsen führte sich mit einem herrlichen Kontertor hervorragend ein. Zwar zeichnete sich HCE-Keeper Nikolas Katsigiannis ein ums andere Mal aus, an der Überlegenheit der MT änderte dies nichts. Somit unterstrich Melsungen seine Anwartschaft auf einen Platz im Finale am Sonntag ab 18 Uhr in der Göbel Hotels Arena.

Backs rückt ins Team

In Rotenburg kann Grimm auch Youngster Fin Backs aufbieten. Der Nationalmannschaftskollege von Ignatow, mit einem Zweitspielrecht für den Zweitligisten DJK Rimpar ausgestattet, soll aushelfen, da MT-Linksaußen Michael Allendorf noch verletzt pausieren muss.

Tore MT: Maric 6, Kühn 2, Reichmann 6, Kunkel 2, Mikkelsen 3, Danner 1, Birkefeldt 1, M. Müller 2, Pavlovic 4.

Beste Werfer HCE: Steinert 8, Büdel 5.