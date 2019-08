Sommerparty der MT Melsungen in Kassel: Ganz viel Rot – und niemand kam zu kurz

Handball-Bundesligist MT Melsungen feierte seine Sommerparty am Kasseler Lutherturm. Diesmal war es eine Fete für Geldgeber, Freunde und Fans. Wir blicken zurück.

Als die Dunkelheit über Kassel hereinbrach, erstrahlte der Lutherturm in Rot. An eine Wand projiziert: das Logo des Handball-Bundesligisten MT Melsungen. Für die geladenen Gäste unter den mehr als 1000 Besuchern war dies durchaus eine vertraute Szenerie, denn schon bei vorangegangenen Sponsorenfesten der MT gehörten solche Effekte zum Rahmen. Für den Großteil war es etwas Ungewohntes, weil der Bundesligist erstmals eine Sommerparty für Geldgeber, Förderer und Fans organisierte.

„Wir haben von allen Seiten positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Christine Höhmann, die bei der MT für das Marketing verantwortlich ist. „Wir sehen genug Potenzial, dass wir an diesem Konzept festhalten werden.“

+ Erinnerungsbild mit Spielern und Sponsoren (I): (von links) Spielmacher Lasse Mikkelsen, Marcel Colmenero Fernandez (Glinicke), Bernadette Tillmanns-Estorf (B.Braun), Marc Diegelmann (B.Braun) und Torwart Johan Sjöstrand. © Andreas Fischer

Zumal die Sponsoren auf die üblichen Gaumenfreuden nicht verzichten mussten. DieFliegenden Köche aus Kassel als Co-Gastgeber verwöhnten in einem abgetrennten Bereich die geladenen Gäste mit Crunchy Schweinebauch sowie Lachs im Buchenspan, zum Fisch wurden gepoppte Kartoffeln serviert. Das Programm war so ausgerichtet, dass niemand zu kurz kam. Von der Bühne begleitete der Kasseler DJ Zoka die Besucher durch den Sommerabend.

+ Erinnerungsbild mit Spielern und Sponsoren (II): (von links) Linksaußen Yves Kunkel, Nina Klein (Wintershall Dea), Miriam Donnert (HNA), Linus Borgolte (LoPo Media), Anke Müller (Kassel Marketing) und Rückraumspieler Domagoj Pavlovic. © Andreas Fischer

Kapitän Julius Kühn, Lasse Mikkelsen, Michael Allendorf, Felix Danner und ihre Melsunger Kollegen präsentierten sich erneut als Stars zum Anfassen. Der aus Bremen stammende Kapitän Finn Lemke blickte in seinem gewohnt trockenen Humor auf das erste Trainingslager zurück: „Die Abreise war richtig klasse.“ Trainer Heiko Grimm lobte sein Team für die immense Einsatzbereitschaft in der Vorbereitung. Zu Domagoj Pavlovic, der in seiner ersten Melsunger Saison durch eine Fußverletzung arg gebeutelt war, sagte der Coach: „Domba präsentiert sich sehr gut. Er will sich beweisen.“ Grimm sieht ihn als Alternative zu Mikkelsen.