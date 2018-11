"Aufregen bringt nichts": Sjöstrand - der schwedische Ruhepol

Beim Sieg in Hannover schlug mal wieder die Stunde von Johan Sjöstrand. Der Torwart von Handball-Bundesligist MT Melsungen hat Selbstvertrauen getankt.

So kann es weitergehen für die MT Melsungen. Der November begann für den Handball-Bundesligisten mit einem Lichtblick. Trotz namhafter Ausfälle wie Julius Kühn und Michael Müller feierten die Nordhessen in Hannover einen fulminanten 36:29-Sieg. Logisch, dass am Samstag, 10. November, in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen die Eulen Ludwigshafen (20.30 Uhr/Sky) eine Fortsetzung folgen soll. (Wir übertragen das Spiel live per Radio).

Vor allem Johan Sjöstrand würde gern an seine Leistung vom vergangenen Sonntag anknüpfen. Der schwedische Ruhepol spielte seit langer Zeit mal wieder von Beginn an und dann über die gesamte Dauer von 60 Minuten. Das sei ein schönes Gefühl gewesen, sagt der MT-Schlussmann: „Das hat unglaublich gut getan.“ Mit spektakulären Paraden, gehaltenen Siebenmetern und cooler Ausstrahlung erinnerte er an den überragenden Sjöstrand vergangener Jahre.

Es gab wohl niemanden, der dem sympathischen Schweden diesen Moment des Triumphes nicht gönnte. Innerhalb der Mannschaft genießt Sjöstrand hohes Ansehen, bei den Fans ist er beliebt. Warum? „Johan ist ein ganz feiner Kerl. Er begegnet seinem Gegenüber immer mit Respekt und Anstand“, lobt MT-Trainer Heiko Grimm. Der Torwart selbst macht aus seiner Gala-Vorstellung von Hannover keine große Sache. „Ich bin lange genug Profi und weiß, was ich kann“, sagt der 31-Jährige, der seine vierte Saison im MT-Trikot bestreitet.

In jüngerer Vergangenheit lief es für den Blondschopf nicht so optimal. Weil sein Körper nicht mehr richtig mitmacht. Speziell das rechte Knie. „Es wurde schon dreimal operiert. Ich muss immer vorsichtig sein. Normales Lauftraining ist nicht drin“, erklärt Sjöstrand. Das ist das eine. Außerdem gibt es da ja noch Nebojsa Simic, der seit 2017 für Furore im MT-Tor sorgt und Sjöstrand als Nummer eins abgelöst hat. Hier der besonnene Schwede, dort der Vulkan aus Montenegro. Unterschiedlicher können Typen nicht sein. „Wir ergänzen uns prima“, sagt Sjöstrand.

Inzwischen arbeiten die Schlussmänner sehr gut zusammen. Mit seiner neuen Rolle als Nummer zwei hat Sjöstrand keine Probleme. Ein hysterischer Wutanfall ist von ihm ohnehin nicht zu erwarten. Er sei auch privat ein ruhiger Typ. Dass er mal aus der Haut fährt, könne zwar vorkommen, passiere aber selten. Wir vermuten: wohl eher gar nicht. Von daher verwundert es nicht, dass er das Reservisten-Dasein professionell und nüchtern kommentiert: „Wer besser drauf ist, der soll spielen.“ Aber natürlich mache es keinen Spaß, nur auf der Ersatzbank zu sitzen.

Umso schöner für ihn, dass er endlich wieder zwischen die Pfosten durfte und direkt seine Klasse unter Beweis stellte. Nicht nur Sjöstrand, sondern die gesamte Mannschaft will den Schwung mitnehmen für die Partie gegen Ludwigshafen. „Wir haben Selbstvertrauen getankt und gesehen, wie es auch ohne Julius und Michi gehen kann“, sagt der Schwede. Gegen das Bundesliga-Schlusslicht werde es aber ein komplett anderes Spiel. Im Gegensatz zur Vorwoche gehe nun die MT als Favorit in die Partie.

Ob Sjöstrand dann erneut den Vorzug erhält, ließ Heiko Grimm offen. Welche Entscheidung der MT-Trainer auch trifft, der Schwede wird sie in seiner ihm typischen Art zur Kenntnis nehmen. Sie lautet: „Was soll man machen. Aufregen bringt nichts.“ Sjöstrand ist eben ein wahrer Ruhepol.