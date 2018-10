MT-Trainer Heiko Grimm nach Kiel-Pleite: "Ich erwarte eine Reaktion"

Kassel. Die Handballer der MT Melsungen stecken mitten in den Vorbereitungen auf das vierte Bundesliga-Heimspiel – allerdings wirkt der erschreckend schwache Auftritt beim THW Kiel immer noch nach.

Wie MT-Manager Axel Geerken erklärte, zog die20:37-Pleite beim Rekordmeister viele Gespräche nach sich.

„Wir hatten unglaubliche individuelle Fehler im Spiel. Dabei hatte es dafür vor der Partie überhaupt keine Anzeichen gegeben. Das Team wirkte eigentlich gefestigt, und wir waren auch gut vorbereitet“, sagt Geerken. Trainer Heiko Grimm fügt hinzu: „Wir waren offensiv zu schwach, zu 70 Prozent lag es an unserem Angriff.“ Sein Team sei gar nicht erst in die Nähe des Kieler Tores gekommen.

„Das tat nicht nur den Zuschauern in der Halle und an den Fernsehgeräten weh, sondern auch uns als Verantwortlichen“, stellte der 40 Jahre alte Coach fest. Deshalb mussten sich seine Spieler am Wochenende das Debakel direkt noch mal auf Video ansehen. „Danach herrschte schon eine sehr gedrückte Stimmung. ich habe aber auch nichts anderes erwartet“, bemerkte Grimm. Kapitän Finn Lemke habe deutlich mehr Engagement vom Team eingefordert, so der Chefcoach.

Im Training wurden zu Beginn dieser Woche die Zügel angezogen. Lediglich der morgige Donnerstag steht den Spielern zum Regenerieren zur Verfügung. Der „totale Fokus“ (Geerken) liegt nun auf der Partie am Sonntag ab 16 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen Frisch Auf Göppingen. „Ich erwarte so eine Reaktion, wie sie Kiel gegen uns gezeigt hat“, betont Grimm.

Allerdings drohen den Nordhessen zwei Spieler auszufallen. Die beiden Regisseure Lasse Mikkelsen (erkrankt) und Timm Schneider (lädiertes Handgelenk) müssen zurzeit mit dem Training aussetzen. Es gibt für die Begegnung mit Göppingen noch ausreichend Karten im Vorverkauf. Die MT rechnet mit 3500 Zuschauern.

Insgesamt vier Pflichtspiele haben die Melsunger im Oktober zu absolvieren: In der Liga geht es noch nach Minden (14.10.) und vor heimischer Kulisse gegen den Bergischen HC (21.10.). Dazwischen steht das Pokal-Achtelfinale beim hessischen Rivalen HSG Wetzlar (16.10.) auf dem Plan.