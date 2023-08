Das MT-Trainingslager in Zahlen: 17 Hotelzimmer, jede Menge Wimpel und ein Selfie

Von: Björn Mahr

Kurz vor der Abfahrt zum Spiel gegen Logrono: MT-Betreuer Matthias Horn (links) achtet darauf, dass Spieler wie Dimitri Ignatow gut versorgt sind. © Selina Rieger/MT

Die Handballer der MT Melsungen bereiten sich aktuell im Trainingslager in Spanien auf die neue Saison vor. Wir blicken in Zahlen genauer auf die dortige Vorbereitungszeit.

Mehr als die Hälfte des Trainingslagers im spanischen Logrono liegt hinter den Handballern des Bundesligisten MT Melsungen. Wie es bisher und wie der Turnierauftakt gegen Ciudad Logrono lief – das Trainingslager in Zahlen.

2 Talente hat Cheftrainer Roberto Garcia Parrondo mit im Kader: Manuel Hörr und Tom Wolf, die beide allerdings auch schon Bundesliga-Luft schnuppern durften. Insgesamt besteht das Melsunger Team in Logrono aus 17 Akteuren: David Mandic, Erik Balenciaga, Dainis Kristopans, Rogerio Moraes, Ivan Martinovic, Adam Morawski, Kapitän Timo Kastening, Elvar Örn Jonsson, Dimitri Ignatow, Arnar Freyr Arnarsson, Florian Drosten, Nebojsa Simic, Adrian Sipos, Domagoj Pavlovic, Julius Kühn, Wolf und Hörr.

12 Wimpel, einige Schals und natürlich etliche Autogrammkarten transportierte die MT mit im Sondergepäck nach Spanien. Die Artikel sind als kleines Dankeschön für die Gastgeber und die jeweiligen Gegner gedacht.

15 Behandlungen pro Tag zirka registrieren René Kagel und Jule Junghans, die als Physiotherapeuten die Melsunger Mannschaft im Trainingslager betreuen.

Erste MT-Niederlage der laufenden Vorbereitung

17 Zimmer hat die MT im Vier-Sterne-Hotel Gran Via Logrono für seine Bundesliga-Mannschaft angemietet. Pünktlich zum ersten Turnierspiel am Donnerstag gegen Ciudad Logrono ist auch Sportdirektor Michael Allendorf in der spanischen Großstadt eingetroffen. Er sah die erste Niederlage der MT im Verlauf der Vorbereitung: 29:30 (14:16). Die besten Werfer der Nordhessen waren Kastening (8/7), Kristopans und Balenciaga (je 4). Am Freitag geht es ab 20 Uhr gegen den portugiesischen Topklub Benfica Lissabon.

Selfie in der Innenstadt von Logrono: (hinten von links) Domagoj Pavlovic, Julius Kühn, Ivan Martinovic, Manuel Hörr und Dimitri Ignatow. © KastenING/MT

35 Flaschen mit je 0,7 Litern Wassern haben die Spieler als Erfrischung für ein einziges Training benötigt. MT-Betreuer Matthias Horn achtet darauf, dass die Getränkevorräte für das Team nie erschöpft sind.

180 Kilometer sind es von Logrono bis nach Irun am Golf von Biskaya. Dorthin zieht der MT-Tross morgen um, ehe es dann am Sonntag von Bilbao im Flugzeug zurück nach Frankfurt geht. Am Samstagabend steht im Baskenland ein Testspiel gegen Bidasoa Irun auf dem Programm, bei dessen Team eine Handball-Legende als Sportchef tätig ist: der frühere Kreisläufer und spanische Nationalspieler Julen Aguinagalde, der in Irun geboren wurde.

1850 Meter Luftlinie liegt das Teamhotel in Logrono vom Palacio de los Desportes de la Rioja entfernt, wo die Melsunger ihre Halleneinheiten absolvieren und ihre beiden Turnierspiele bestreiten. Teilweise bringt der Mannschaftsbus von Gastgeber Ciudad Logrono die MT-Profis zur fast 4000 Zuschauer fassenden Arena. Am Mittwochnachmittag hatten die Spieler etwas Zeit, die Stadt zu erkunden. Kapitän Kastening nutzte den Spaziergang für ein Selfie mit einigen Teamkollegen. (Von Björn Mahr)