MT Melsungen: Philipp und Michael Müller finden neue Vereine

Die Zukunft von Philipp und Michael Müller scheint geklärt. Nach HNA-Informationen werden die Handball-Profis die MT Melsungen im Sommer verlassen und innerhalb der Bundesliga wechseln.

So soll Michael Müller nach dieser Saison bei den Füchsen Berlin und sein Bruder Philipp beim SC DHfK Leipzig eine neue sportliche Heimat finden. Anfang Februar hatten wir berichtet, die MT wolle sich bereits ein Jahr vor Ablauf der Verträge von den 34 Jahre alten Zwillingen trennen. Offizielle Bestätigungen stehen noch aus.

Die aus Würzburg stammenden Brüder waren 2013 von der HSG Wetzlar zur MT gewechselt. Zuvor hatten sie auch beim TV Großwallstatt zusammengespielt. In Nordhessen wurden sie schnell zu Identifikationsfiguren des Vereins, der mittlerweile auch in Kassel zuhause ist. In Berlin wird Michael Müller gleich auf mehrere Kollegen aus der Nationalmannschaft treffen. Der 1,97 Meter große Rückraumspieler hat seit seinem Debüt 2008 insgesamt 78 Spiele für die DHB-Auswahl bestritten.