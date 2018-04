Nationalspieler Julius Kühn vor Tests: Jetzt geht’s an den Neustart

Das war im Januar: Der deutsche Torjäger Julius Kühn (links, hier gegen Eduardo Gurbindo) scheiterte mit der deutschen Nationalmannschaft am späteren Europameister Spanien. Heute geht es für ihn und seine Kollegen im Testspiel in Leipzig gegen Serbien.

Kassel/Dortmund. 70 Tage nach dem überraschenden Aus bei der Europameisterschaft in Kroatien unterzieht sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft zwei Testspielen.

Heute trifft die DHB-Auswahl ab 19 Uhr in Leipzig auf Serbien, am Samstag gibt es dieses Duell noch einmal ab 14.30 Uhr in der Dortmunder Westfalenhalle. Dazu Fragen und Antworten:

Welchen Stellenwert haben die Tests gegen Serbien?

Die Begegnungen sind aus zwei Gründen wichtig. Zum einen war die Stimmung nach dem EM-Debakel rund um die deutsche Mannschaft ziemlich mies. „Jetzt geht es darum, dass wir einen guten Neuanfang schaffen und uns als Team rasch finden“, betont Torjäger Julius Kühn von der MT Melsungen. Zum anderen gilt es, Werbung in eigener Sache zu machen. Im Januar findet die Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark statt. Da das deutsche Team bereits qualifiziert ist, muss es im Juni keine Pflichtspiele bestreiten – so gehören die Duelle mit den Serben schon jetzt zu den Härtetests. „Natürlich ist die WM unser großes Ziel. Zur direkten Vorbereitung würde ich diese Partien aber nicht zählen, dafür ist es zu früh“, relativiert Kühn.

Wer steht bei den Vergleichen im Blickpunkt?

Natürlich Bundestrainer Christian Prokop. Der 39-Jährige war durch das schwache Abschneiden in Kroatien arg in die Kritik geraten. Einige Handball-Experten rechneten sogar damit, dass der Deutsche Handballbund (DHB) die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Leipziger Bundesliga-Coach vorzeitig beendet. Doch nach mehrwöchiger Analyse sprach der Verband Prokop das Vertrauen aus. Vor allem, weil er eigene Fehler eingeräumt hat. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag betonte Prokop: „Natürlich wurde sehr viel ausgewertet und geschrieben. Damit ist jetzt Schluss.“ Sein Blick geht nun nur nach vorn.

Gibt es noch weitere wichtige Programmpunkte heute in Leipzig?

Ja. Am frühen Nachmittag trifft sich Prokop mit den Bundesliga-Trainern. Er hatte die Kollegen zum Gespräch eingeladen – eine Folge der heftigen Diskussionen während und nach der EM. „Wir freuen uns darüber, dass es diesen Austausch gibt“, sagt etwa Michael Roth. Der Melsunger Coach, der den Bundestrainer harsch kritisiert hatte, kann aus familiären Gründen selbst nicht dabei sein, schickt aber an seiner Stelle seinen Assistenten Heiko Grimm nach Sachsen.

Wie viele Melsunger Profis sind in Leipzig im Einsatz?

Lediglich Julius Kühn. Abwehrchef Finn Lemke wollte am Dienstag wegen privater Verpflichtungen aus dem Mannschaftshotel abreisen. Der Hüne sollte wegen Adduktorenproblemen ohnehin geschont werden. Rechtsaußen Tobias Reichmann (Schulter) hatte auf eine Teilnahme von vornherein verzichtet. In Dortmund wird MT-Pressesprecher Bernd Kaiser als Hallensprecher fungieren. Schon während des Wintermärchens 2007 begleitete er dort WM-Spiele. „Die Mutter aller Arenen“, sagt Kaiser über die Westfalenhalle.

+ Im Fokus: Bundestrainer Christian Prokop. © dpa

Wie stellt sich die personelle Situation im deutschen Team ingesamt dar?

Prokop muss einige Ausfälle hinnehmen. So sagten neben Reichmann noch Simon Ernst (Kreuzbandriss), Hendrik Pekeler (grippaler Infekt) und Steffen Fäth (Schulterprobleme) ab. Nachnominiert wurden Tim Kneule (Göppingen), Marian Michalczik (Minden) und Erik Schmidt (Berlin). Den Fokus legt der Bundestrainer vor allem auf die Spielmacherposition. Dort sollen Niclas Pieczkowski, Fabian Wiede und Kneule die nötigen Akzente setzen.

Werden die Spiele denn im Fernsehen gezeigt?

Zumindest der Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle wird am Samstag ab 14.25 Uhr live in der ARD ausgestrahlt. Wer die heutige Begegnung in der Arena Leipzig verfolgen möchte, kann dies im Internet tun. Der Test wird ab 18.50 Uhr auf live.dhb.de zu sehen sein.

Hintergrund

Neben Julius Kühn sind noch weitere Profis des Handball-Bundesligisten MT Melsungen zu Lehrgängen mit der Nationalmannschaft gereist. So tritt Kreisläufer Marino Maric mit der Auswahl Kroatiens am Donnerstag und Samstag in Eskilstuna und Nörrköping jeweils gegen die gastgebenden Schweden an. Im Einsatz ist auch Torwart Nebojsa Simic. Er weilt in seiner Heimat Montenegro. Am Freitag und Samstag spielen er und seine Landsleute in Podgorica gegen die Mannschaft des Nachbarstaates Bosnien-Herzegowina.

Eigentlich müsste auch Jeffrey Boomhouwer für die niederländische Mannschaft auflaufen. Allerdings sagte der wieselflinke Linksaußen seine Teilnahme am Vier-Nationen-Turnier in Houten in der Provinz Utrecht ab – wegen einer Entzündung im Fußbereich. Da Boomhouwer – wie auch seine verbliebenen Melsunger Kollegen – bis Donnerstag trainingsfrei hat und er zurzeit in seiner Heimat weilt, erwägt er einen Besuch der Veranstaltung. Bei diesem Turnier werden neben zwei niederländischen noch die Vertretungen aus Japan und Island teilnehmen. Die Japaner haben den ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson, einer der EM-Helden von 2016, als verantwortlichen Coach.