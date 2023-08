Nebojsa Simic sorgt für gute Stimmung im Trainingslager der MT Melsungen

Von: Björn Mahr

Trainingstag beendet: Torwart Nebojsa Simic verlässt die Halle in Logrono, in der der Bundesligist heute sein erstes Turnierspiel bestreitet. © Selina Rieger/MT

Handball-Torwart Nebojsa Simic von der MT Melsungen sorgt beim Trainingslager in Logrono für gute Stimmung. Heute geht es zum Turnierauftakt gegen Gastgeber Ciudad Logrono.

Kassel - Bei Benfica Lissabon denkt MT-Torwart Nebojsa Simic zuerst an Finn Lemke. Nein, der Hüne, der in diesem Sommer beim Handball-Bundesligisten Melsungen seine Karriere beendet hat, war nie Spieler bei den Portugiesen. Doch als die Nordhessen im Februar 2020 zum Europacup-Gruppenspiel in Lissabon zu Gast waren, musste der 2,10 m große Lemke im Hotel bleiben, weil ihn während der Reise eine schwere Grippe erwischt hatte. „Finn hatte 40 Grad Fieber“, erinnert sich der Schlussmann. Damals waren er und seine Kollegen besorgt – inzwischen kann er schmunzeln: „Er hat es überlebt.“

Morgen treffen die Melsunger ab 20 Uhr mal wieder auf Benfica. Bei einem Turnier im spanischen Logrono, wo die Nordhessen seit Sonntag ein Trainingslager absolvieren. Zum Auftakt der Veranstaltung wartet heute ab 20 Uhr im 4000 Zuschauer fassenden Palacio de los Deportes de la Rioja ein Duell gegen Gastgeber Ciudad Logrono, der sein 20-jähriges Bestehen feiert. Zudem gibt es am Samstag noch ein Testspiel gegen Bidasoa Irun.

„Ich hoffe, dass wir gute Ergebnisse erzielen und mit Blick auf die kommende Saison den richtigen Weg einschlagen“, erklärt Simic. In zweieinhalb Wochen (27. August,16.30 Uhr, Rothenbach-Halle Kassel) bestreiten die Nordhessen ihr erstes Punktspiel. Die Generalprobe wird ein Freundschaftsspiel am Freitag, 18. August, an 18 Uhr in Kassel gegen die Füchse Berlin.

Um gut gerüstet für den Start zu sein, arbeitet die Mannschaft mit ihrem Trainer Roberto Garcia Parrondo hart in dessen spanischem Heimatland. Das Übungsprogramm beinhaltet auch konditionelle Schwerpunkte, für die der neue Athletikcoach Jonas Schmidt (wir berichteten) zuständig ist. „Ich habe mich schon ganz gut eingefunden. Natürlich sind erst einmal viele Infos auf mich eingeprasselt. Und ich habe viele neue Menschen kennengelernt“, erklärt der 27-Jährige. Sein erster Eindruck: „Der Austausch innerhalb des Trainerteams läuft sehr gut.“ Neben Parrondo ist auch Co-Trainer Arjan Haenen ein wichtiger Ansprechpartner.

„Wir trainieren viel und geben Gas“, betont Simic. Zumindest gestern bekamen die Spieler die Gelegenheit, sich etwas zu erholen. Denn der Nachmittag war zur freien Verfügung.

„Simo“, wie der montenegrinische Publikumsliebling mit Spitznamen heißt, nutzt in diesen Tagen jede Chance, zu einer guten Stimmung im Team beizutragen. Auf dem Instagram-Kanal der MT hielt er am Dienstag diverse Eindrücke mit der „Simo-Cam“ fest. Besonders kurios: ein Selfie mit dem 2,15 m großen Neuzugang Dainis Kristopans, dessen Kopf nicht mehr im Bild zu sehen war.

Simic bildet seit dieser Saison zusammen mit Kapitän Timo Kastening und Kristopans den Mannschaftsrat. Die Berufung hat ihn sichtlich gefreut. „Das ist eine Ehre für mich. Wir wollen helfen, dass die Menschen im Verein und die Fans noch zufriedener sein können“, erklärt der 30 Jahre alte Torwart, der neben Rückraumschütze Julius Kühn dienstältester Akteur im Melsunger Kader ist.

Beide waren genauso wie Dimitri Ignatow und Domagoj Pavlovic dabei, als die Melsunger vor dreieinhalb Jahren in Lissabon zu Gast waren und mit 26:29 unterlagen. „Wir haben damals verloren. Deshalb habe ich keine guten Erinnerungen an Benfica. Ich hoffe, dass wir es diesmal besser machen“, sagt Simic vor dem morgigen Aufeinandertreffen in Logrono. Um Finn Lemke braucht sich der Tormann diesmal nicht zu sorgen. (Björn Mahr)