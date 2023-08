Am Donnerstag beginnt die 58. Saison der Handball-Bundesliga: Neue Tage, neue Zeiten, neue Stars

Von: Maximilian Bülau, Björn Mahr

Teilen

Nun im Trikot der SG Flensburg-Handewitt: Der Niederländer Kay Smits gewann vor Kurzem noch die Champions League mit dem SC Magdeburg, nun läuft er für die Norddeutschen auf. © Imago/Lobeca

Mit zwei Duellen beginnt am Donnerstag ab 19 Uhr die neue Saison der Handball-Bundesliga. Bereits am Mittwoch wird der Supercup ausgetragen. Wir bereiten Sie auf dieser Seite auf die neue Spielzeit vor.

Kassel – 74 Tage ohne Handball-Bundesliga sind morgen vorbei. Dann öffnet sich der Vorhang für die 58. Saison. Wir blicken etwas genauer auf eine besondere Runde – Fragen und Antworten.

Was macht die kommende Serie so besonders?

Der TV-Rechteinhaber hat gewechselt – und damit müssen sich die Fans an neue Spieltage und andere Anwurfzeiten gewöhnen. Bundesliga-Handball gibt es jetzt nicht mehr nur am Donnerstag, am Samstag und am Sonntag, sondern auch noch am Freitag und am Montag.

Wo werden die Spiele gezeigt?

Der übertragende Sender heißt Dyn – der Gründer ist Christian Seifert, ehemaliger Chef der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Als Experten hat Dyn Stefan Kretzschmar, Pascal Hens, die beide schon bei Sky eingesetzt wurden, Andy Schmid und Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson verpflichtet. Zu den bekanntesten Kommentatoren gehören Florian Naß, Karsten Petrzika, Florian Schmidt-Sommerfeld, Markus Götz, Gari Paubandt und Sascha Staat.

Auf welchen Geräten ist Dyn zu empfangen?

Wie der Sender mitteilt, läuft Dyn auf Smart-TV-Geräten, auf Laptops und Tablets sowie über Streaming-Sticks. Alles Wichtige gibt es unter www.dynmedia.com/faq. Ein Jahresabo kostet 150 Euro. Das Monatsabo wird für 14,50 Euro angeboten.

Was ändert sich darüber hinaus?

In der Liga wird der Videobeweis eingeführt. Wenn es strittige Szenen gab, können sich die Unparteiischen alles Wichtige auf einem Monitor am Spielfeldrand noch einmal genauer anschauen. „Ich zeige den Schiedsrichtern alle Szenen, die sie sehen möchten“, erklärt Philip Hofmann aus dem nordhessischen Grebenstein, der bei den Heimspielen der MT Melsungen die Technik bedient. Nur die Referees entscheiden, wann sie den Videobeweis nutzen möchten. Für die Spieler ist nur eines zu wissen: Sie dürfen nicht den Videobeweis mit der üblichen Gestik fordern – das zieht sonst eine Bestrafung nach sich.

Kommen wir zum Sportlichen. Welche Mannschaften sind die Favoriten auf die Meisterschaft?

Heißester Anwärter auf Platz eins ist der Titelverteidiger: THW Kiel. Aber es gibt einige Teams, die dem Rekordmeister in die Suppe spucken können. So werden auch die SG Flensburg-Handewitt, der SC Magdeburg, die Füchse Berlin und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen hoch eingeschätzt.

Gab es spektakuläre Transfers?

Ja. Und davon nicht zu wenige. Der THW Kiel sicherte sich unter anderem die Dienste des französischen Keepers Vincent Gerard. Beim 36-Jährigen brach in der Vorbereitung aber eine alte Adduktorenverletzung auf, weswegen er zunächst zuschauen muss. Am Oberschenkel verletzt ist auch der 35 Jahre alte Spanier Eduardo Gurbindo, den die Kieler für den rechten Rückraum holten. Flensburg verstärkte sich mit dem dänischen Supertalent und Weltmeister Simon Pytlick (22). Auffallen wird auch Dainis Kristopans mit seinen 2,15 Meter bei der MT Melsungen.

Welche Klubs müssen um den Ligaverbleib zittern?

Wenig Chancen auf den Klassenerhalt werden dem ThSV Eisenach mit seinem Schweizer Trainer Misha Kaufmann eingeräumt. Die Thüringer mussten im Sommer Top-Torjäger Fynn Hangstein (nach Lübbecke) und ihren starken Torwart Johannes Jepsen (Medizinstudium) ziehen lassen. Ebenfalls schwer haben wird es Zweitliga-Meister HBW Balingen-Weilstetten, auch wenn er einige erstligaerfahrene Kräfte im Kader hat.

Welche Partien des ersten Spieltags stechen hervor?

Los geht es am Donnerstag mit der Begegnung zwischen Erlangen und Hannover-Burgdorf sowie einem Nordderby – die SG Flensburg-Handewitt empfängt den HSV Hamburg (jeweils ab 19 Uhr). Nicht wenige trauen den Flensburgern nach einem erfolgreichen Transfersommer mit den Verpflichtungen von Kay Smits (Magdeburg) und Pytlick unter dem neuen Chefcoach Nicolej Krickau eine Menge zu. Ebenfalls interessant wird das Derby im Osten im ersten Montagsspiel der Handball-Bundesliga zwischen Leipzig und Berlin (ebenfalls ab 19 Uhr). Die MT Melsungen startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Göppingen in die Saison, Anwurf ist um 16.30 Uhr. (Björn Mahr und Maximilian Bülau)

Stars und Sternchen

Simon Pytlick

Sein Stern ging bei der Handball-WM in diesem Jahr auf: Der Däne Simon Pytlick warf im Endspiel gegen Frankreich neun Tore, wurde als Halblinker ins All-Star-Team des Turniers gewählt. Nun läuft der 22-Jährige in der Bundesliga auf – und zwar für die SG Flensburg-Handewitt. Pytlick kommt aus seinem Heimatland von GOG, hat bis 2027 unterschrieben.



Er stammt aus einer Handballerfamilie. Vater Jan führte die dänische Frauen-Nationalmannschaft als Trainer zu zwei Olympiasiegen, Mutter Berit Bogetoft ist selbst Ex-Nationalspielerin. Die Entwicklung des 22-Jährigen ist längst nicht abgeschlossen. In der vergangenen Saison warf er für GOG 194 Tore in 34 Spielen.

Elias Ellefsen á Skipagötu

Elias Ellefsen á Skipagötu beeindruckt nicht nur mit seinem Namen, sondern auch mit seiner Kreativität auf der Mittelposition. In diesem Sommer unterschrieb der 21-Jährige bis 2027 beim THW Kiel. Mit seinem alten Klub IK Sävehof holte er 2020 die Meisterschaft und gewann in der vergangenen Spielzeit den Pokal. In der selben Saison wurde der Mittelmann mit 122 Toren und 102 Vorlagen bei 22 Einsätzen zum besten Spieler der schwedischen Liga ausgezeichnet.



Werbung machte das Talent von den Färöern für sich bei der U21-Weltmeisterschaft 2023 in Deutschland. Mit 55 Treffern und 48 Vorlagen in acht Partien schaffte er es in das All-Star-Team des Turniers.

Dainis Kristopans

Übersehen kann man den lettischen 2,15-Meter-Hünen kaum. Dainis Kristopans wird kommende Saison den rechten Rückraum der MT Melsungen verstärken. Bei den Nordhessen wird er sich die Einsatzminuten mit Ivan Martinovic teilen.



Die Handball-Bundesliga kennt der Lette nur flüchtig aus seiner Zeit bei den Füchsen Berlin. In der Hauptstadt spielte er 2020 ein halbes Jahr, ehe er zum französischen Serienmeister Paris Saint-Germain wechselte. Seinen bislang größten Triumph feierte Kristopans 2019 mit RK Vardar Skopje. Er schaffte es mit dem Team aus Nordmazedonien ins Champions-League-Finale und gewann dieses 27:24 gegen Veszprem.

Felix Claar

Der SC Magdeburg hat sich nach dem Abschied von Marko Bezjak einen starken Mittelmann geholt: Felix Claar. Der 25 Jahre alte Schwede unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim Champions-League-Gewinner. In den vergangenen drei Jahren lief er für den dänischen Spitzenklub Aalborg auf und schaffte es mit der Mannschaft sogar einmal ins Finale der Königsklasse. Das Endspiel gegen den FC Barcelona 2021 endete mit einer deutlichen 23:36-Niederlage.



Seinen bislang größten Titel gewann Claar im Januar 2022. Bei der EM in Ungarn und der Slowakei sicherte er sich mit dem Drei-Kronen-Team durch ein 27:26 im Finale gegen Spanien Gold.

Giorgi Tskhovrebadze

Sein Name ist schwer auszusprechen – aber Handball-Fans sollten sich ihn dennoch merken. Denn der Georgier Giorgi Tskhovrebadze ist ein großes Talent. Der 22-Jährige kam im Sommer aus Montpellier zum Altmeister VfL Gummersbach. Dass er viel Torgefahr aus dem rechten Rückraum entwickeln kann, bewies er in der EM-Qualifikation, als der 1,94-Meter-Mann für Georgien 42 Treffer warf – kein anderer Schütze war in diesem Wettbewerb erfolgreicher. Durch seinen Siegtreffer beim 31:30 gegen Ungarn führte er sein Heimatland zur Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson lobt seine Wurfstärke und seine Explosivität.